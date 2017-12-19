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  4. PUBG, Xbox One'da da Başarısını Garantiledi

PUBG, Xbox One'da da Başarısını Garantiledi

Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk Oyun
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Önümüzdeki günlerde PC için final sürümü yayınlanacak olan PUBG ya da uzun adıyla PlayerUnknown's Battlegrounds geçtiğimiz hafta Xbox One platformuna çıkış yaparak konsol macerasını başlatmıştı.

PC üzerinde uzun bir süredir erken erişimde olan PUBG, bu süreçte oyunculardan gelen geri bildirimler dikkate alınarak geliştiriliyordu, yani oyunda hatalar mevcuttu ve erken erişim boyunca bu hatalar gideriliyordu. Fakat oyunun geliştiricisi, daha oyunun final sürümünü PC için yayınlamadan PUBG'yi Xbox One'a çıkarmayı planlamıştı. Bu da kafalarda soru işaretleri oluşturuyordu, PlayerUnknown's Battlegrounds, Xbox One üzerinde iyi bir oynanış sunabilecek miydi?

PlayerUnknown's Battlegrounds'un satış rakamlarına baktığımızda oyunun, oyuncular tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyelyebiliriz. Oyuna adını veren PlayerUnknown takma adlı Brendan Greene paylaştığı bir Twitter mesajında PUBG'nin Xbox One'a çıkmasından sonraki 48 saat içinde 1 milyon kopya satmayı başardığını duyurdu:

PUBG'nin Xbox One sürümünün "Game Preview" yani oyun önizlemesi olarak yayınlandığını da belirtelim. Oyunun konsol sürümünde de PC sürümünde karşılaşılan optimizasyon sorunları mevcut. Fakat bu teknik problemler Xbox One sahiplerini yıldırmamış, Microsoft'ta Xbox One bölümünün başındaki isim olan Phil Spencer da oyunun teknik hatalarını gidermek için Bluehole ile birlikte çalıştıklarını açıklıyor. Yani oyunun geleceği bir hayli parlak. 

PUBG'nin PC'de 20 milyon kopyadan fazla sattığını belirtelim. Konsolda da tutunacak oyun zaten geliştiricsini zengin etmişti, umarız bu gelir oyunu daha iyi hale getirmek için kullanılır.

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