PUBG, Xbox One'da da Başarısını Garantiledi

Önümüzdeki günlerde PC için final sürümü yayınlanacak olan PUBG ya da uzun adıyla PlayerUnknown's Battlegrounds geçtiğimiz hafta Xbox One platformuna çıkış yaparak konsol macerasını başlatmıştı.

PC üzerinde uzun bir süredir erken erişimde olan PUBG, bu süreçte oyunculardan gelen geri bildirimler dikkate alınarak geliştiriliyordu, yani oyunda hatalar mevcuttu ve erken erişim boyunca bu hatalar gideriliyordu. Fakat oyunun geliştiricisi, daha oyunun final sürümünü PC için yayınlamadan PUBG'yi Xbox One'a çıkarmayı planlamıştı. Bu da kafalarda soru işaretleri oluşturuyordu, PlayerUnknown's Battlegrounds, Xbox One üzerinde iyi bir oynanış sunabilecek miydi?

PlayerUnknown's Battlegrounds'un satış rakamlarına baktığımızda oyunun, oyuncular tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyelyebiliriz. Oyuna adını veren PlayerUnknown takma adlı Brendan Greene paylaştığı bir Twitter mesajında PUBG'nin Xbox One'a çıkmasından sonraki 48 saat içinde 1 milyon kopya satmayı başardığını duyurdu:

Over 1M players tried @PUBATTLEGROUNDS within 48hrs of launch on @Xbox Game Preview! This is humbling, so thank you all!



It’s the start of the road on console for us. We‘ve lots to improve & update over the coming months & w/ your feedback we’ll make a great game together!