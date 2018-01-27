PUBG, Xbox One Üzerinde 4 Milyon Oyuncuya Ulaştı

Piyasaya sürülmesinin hemen ardından inanılmaz bir popülariteye ulaşmayı başaran PlayerUnknown’s Battleground - PUBG, Xbox One’da da aynı başarıyı sürdürdü. Yakın zaman önce konsol dünyasına adım atan PUBG, dört milyon oyuncuyu bir araya getirmeyi başardı.

Güney Koreli oyun geliştirme stüdyosu Blue Hole tarafından yapılan PUBG, Steam üzerinde yayınlanmasının ardından üst üste anlık oyuncu sayısı rekorları kırmış ve bir anda en çok oynanılan oyunlardan bir tanesi olmuştu. Kendine has özellikleriyle hayatta kalma oyunları arasında ansızın sivrilen yapım, Steam’den sonra Xbox One’a çıkma kararı alarak, konsol dünyasına da girmişti.

12 Aralık 2017’de Xbox One için hem kutulu hem de dijital olarak çıkış yapan PUBG, Steam üzerinde gösterdiği başarıyı Xbox’da da yineledi. Sadece on gün önce konsol üzerinde 3 milyon oyuncuya ulaşıldığı açıklanmışken, bugün gelen yeni açıklamayla sayının 4 milyona ulaştığı kaydedildi. Yani günlük 100.000 yeni oyuncuyla büyümeye devam eden PUBG, böylece Xbox platformunun en çok tercih edilen oyunlarından bir tanesi oldu.

PUBG’nin Xbox One üzerinde 4 milyon oyuncuyu geçmesini kutlamak istediklerini söyleyen yapımcılar ise PUBG’yi Xbox üzerinden oynayan bütün oyunculara 30,000 Battle Points vereceklerini belirttiler. 31 Ocak’tan önce Xbox One üzerinde PlayerUnknown’s Battlegrounds hesabı olan herkese verilecek ödülün, 1 Şubat itibarıyla hesaplara gönderileceği de söylenenler arasında yer aldı.