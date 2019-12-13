PUBG Yapımcısından Yeni Oyun: PlayerUnknown Prologue

PUBG Corporation yeni oyunu PlayerUnknown Prologue ile karşımıza çıktı.

PROLOGUE Duyuruldu!

The Game Awards 2019 etkinliği sırasında gösterilen Prologue, PlayerUnknown Productions tarafından duyuruldu. Hollanda merkezli stüdyo yeni oyun için otuz saniye uzunluğunda bir fragman yayınlamayı da ihmal etmedi. Fragmana göz attığımızda canlı grafiklerin ve içerisine çeken bir atmosferin olduğunu görüyoruz.

Tüm bunlara karşın yayınlanan fragman bize herhangi bir detay sunmuyor ve önemli ayrıntılar için de oldukça kısa kalıyor.

PlayerUnknown Productions Yöneticisi Brendan Grenee, "Stüdyomuz yeni teknolojileri ve oyun deneyimlerini keşfetmek, denemek ve yaratmak amacı ile kuruldu. Prologue ile birlikte fikirlerimizi gerçeğe dönüştürecek yeni teknolojiler ve etkileşimler oluşturma yolundaki ilk adımlarımızı atıyoruz." dedi.

"Battle Royale türünün dışında yeni bir deneyim oluşturmak için bir platform verilmesi harika bir hediye ve bunu israf etmek istemiyorum. Prologue yeni teknolojiler ve oynanış üzerine yapılan bir keşif. Bu oyundaki amacımız oyunculara her oynadıklarında benzersiz ve unutulmaz deneyimler sunmak." diye ekleyen Grenee, yeni oyunun battle royale türünün dışarısında kalacağının izlenimini verdi.

Yeni proje hakkında detaylar oldukça kısıtlı olsa da, buraya tıklayarak internet sitesinden ön kayıt oluşturabilir ve gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca yayınlanan fragmana göz atmak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.