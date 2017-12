PUBG Yapısına Sahip Dying Light Oyunu Geliyor!

2015 yılında çıkış yapan Dying Light adlı açık dünya tabanlı zombi oyunu, yayınlandığı senenin en iyi video oyunları arasındaydı.

Daha önceden Dead Island oyununu geliştirmiş Techland ekibi, Dying Light ile inanılmaz kaliteli bir içerik ortaya çıkarmıştı. Bu ilginç FPS oyunu bize hem zombi sürülerinin arasına dalarak zombileri parçalara ayırma, hem de Diablo benzeri oyunlarda olduğu gibi farklı kalitede silah ve ekipmanları toplama imkanı veriyordu. Ayrıca oyunda parkur mücadeleleri de bizi bekliyordu. Dying Light'taki atmosfer ise zombi oyunlarında gördüğüm en başarılı atmosferlerden bir tanesiydi. Oyunda gece olmayagörsün; hava kararınca çılgına dönen zombilerden kaçacak delik arıyordunuz.

Dying Light yayınlandıktan sonra The Following adlı genişleme paketi yayınlanmıştı. Bu genişleme paketi oyuna yeni bir harita eklerken farklı araçları kullanmamıza da imkan veriyordu ve artık araçlarla zombilerin üzerinden geçebiliyorduk. Daha sonradan Techland farklı ücretsiz DLC'ler yayınlayarak oyuna ilgiyi canlı tutmaya çalışmıştı; fakat yeni duyurulan Dying Light: Bad Blood adlı genişleme paketi oyuna çok sayıda yeni oyuncu kazandıracak gibi görünüyor. Techland, Bad Blood indirilebilir içeriğinin önümüzdeki sene PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkış yapacağını duyururken bu multiplayer odaklı genişleme paketinin detaylarını da paylaştı.

Dying Light: Bad Blood temelde PUBG'den alışık olduğumuz Battle Royale adlı hayatta kalma odaklı oyun yapısını Dying Light dünyası ile birleştirecek. Dying Light: Bad Blood, tek başına oynanabilecek bir genişleme paketi olacak; yani bu modu oynayabilmek için orijinal oyuna sahip olmanız gerekmeyecek. Bad Blood'da 6 oyuncu, zombilerle dolu bir haritanın ortasına atılacak, etraftan silahlar ve ekipmanlar toplayarak gece olmadan helikoptere yetişmeye ve kaçıp kurtulmaya çalışacak; fakat kaçabilmek için öncelikle kendimize helikopterde bir koltuk satın almamız gerekecek. Bu koltuğu satın almak için kullanacağımız para birimi ise zombilerden topladığımız kan örnekleri olacak. Oyuncular kan örneklerini dilerlerse tek başlarına, dilerlerse işbirliği yaparak toplayabilecekler. Dikkat edilmesi gereken şey, helikopterde yer kazanabilmek için belli sayıda kan örneğine sahip olmanız gerektiği. Eğer bir oyuncu yetersiz kan örneğine sahipse diğer oyunculara saldırabilecek ve onların kan örneklerini gasp edebilecek. Bölüm sonu canavarı niteliğindeki güçlü düşmanlarla da savaşacağınız için işbirliği yapmak kaçınılmaz bir durum olabilir. Bu nedenle kimin size ne zaman ihanet edeceğini bilemeyeceksiniz. Dying Light'ın kafa, kol, bacak kopardığınız, zombileri parçaladığınız vahşet dolu oynanışı hesaba katıldığında ortaya çok güzel bir oyun tecrübesi çıkabilir.

Oyuncular Dying Light: Bad Blood, 2018 yılında çıkış yapmadan önce Steam üzerinde düzenlenecek global oyun testlerine katılarak oyunu oynayabilecekler. Başvuru için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.