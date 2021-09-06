PUBG Yaratıcısından Dünyanın En Büyük Açık Dünya Oyunu Geliyor

PUBG yaratıcısından Prologue geliyor. Brendan "PlayerUnknown"​ Greene, bir sonraki büyük projesi Prologue için hazır gibi görünüyor.

Geçen hafta PUBG yaratıcısı Brendan “PlayerUnknown” Greene'in başka projelerde çalışmak için Krafton'dan ayrıldığını öğrenmiştik. Greene'in daha önce duyurulan Prologue oyunu da dahil olmak üzere gelecek için neler planladığı hakkında artık daha fazla şey biliyoruz.

Prologue'un detayları şimdiye kadar çok az olsa da Greene, proje hakkında daha fazla bilgi vermek için Twitter'da paylaşımlarda bulundu. Yaklaşmakta olan oyunun ayrıntılarını ve oyuncuların gelecekte nihayet kullanıma sunulduğunda görmeyi bekleyebileceklerini içeren bir video paylaştı.

PUBG yaratıcısının Prologue'u şaşırtacak

Prologue'la ilgili detaylara yeni başlayanlar için şunu söyleyelim: Sandbox tarzı açık dünya oyunlarının hayranları bir ziyafet bekliyor.

Prologue oyunu, oyuncuların çevreleriyle etkileşime girebilecekleri geniş bir dünyaya sahip olacak. Keşfedilecek “yüzlerce kilometre” ve normal sandbox tarzı oyunların bir parçası olarak sunulan “etkileşim, keşfetme ve yaratma”, bu oyunun ana odak noktalarından biri olacak.

Brendan Greene'ın videoda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verildi:

"Sandbox tarzı açık dünya oyunlarına ve oyunculara verdikleri özgürlüklere olan derin hayranlığımı korudum, ama her zaman biraz daha büyük olmalarını diledim. Stüdyo olarak görevimiz bu. Nadiren denenen bir ölçekte gerçekçi sanal alan dünyaları yaratmak istiyoruz: binlerce oyuncunun etkileşimde bulunduğu, keşfettiği ve yaratıcılık odaklı yüzlerce kilometrelik bir dünya.

Greene, bu ölçekte bir oyun dünyası yaratmanın en büyük sorunlarından birinin "devasa alanları içerik, varlıklar, oyun mekaniği, konumlar ve daha fazlasıyla doldurmanın bir yolu" olmaması olduğunu söylüyor. İnsanların şu anda başarabileceklerinden daha büyük dünyalar yaratmanın anahtarı ise makine öğreniminden yardım almak.

Prologue ne zaman piyasaya sürüleceği veya belirli bir platform için yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkında bilgi yok. Ancak Greene bunun tam bir oyun değil, "teknoloji demosu" olacağını söylüyor. Kullanıcılar oyunda istedikleri her şey için ödeme yapabilecek ve kullanıcılar, hayatta kalma modu ile açık dünya oyununa sahip olacak.