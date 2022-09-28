PUBG'nin Yaratıcısından Dünya Büyüklüğünde Sandbox Oyun Geliyor!

Şu an en çok oynanan online oyunlar arasında yer alan PUBG'nin yaratıcısı Brendan Greene'in 2022 yılının başlarından beri büyük bir proje üzerinde çalıştığı biliniyordu. Ünlü oyun yapımcısının yeni projesinin detayları nihayet belli oldu. Sandbox türünde olması beklenen yeni oyun için 2019 yılında bir teknoloji demosu yayınlandı.

Brendan Greene'in Ubisoft Massive eski genel müdürü David Polfeldt ile birlikte geliştirdiği oyundan bir video yayınlandı. Oldukça gerçekçi grafiklere sahip olan video, gelecekteki oyun hakkında bizlere birçok ipucunu veriyor. Teknoloji demosu üzerinde yapılan çalışmaların ardından şimdilik gizemli tutulan oyun, PlayerUnknown Productions firması altında çıkarılacak.

İşte Oyunun Teknoloji Demosu!

Konsept tasarım olarak karşımıza çıkan videoda özellikle yüksek grafikler ve atmosfer dikkat çekiyor. Tabii ki genelde bu tarz demolar, üzerinde çok fazla oynama ve düzeltme yapılarak yayınlandığı için oyunun genel yapısı hakkında doğru fikirler edinmemizi sağlamıyor. Fakat PlayerUnknown Productions'ın büyük bir şeylerin peşinde olduğunu söyleyebiliriz.

Yeni oyunun Sandbox türünde olması bekleniyor. Greene'e göre içerisinde yüz binlerce oyuncunun istediği her şeyi yapabildiği devasa bir açık dünya olması beklenen oyun, PUBG'nin Battle Royal modundan çok daha fazlasını içeriyor.

Şimdilik Brendan Greene'in yapmak istediği, 64x64 kilometre büyüklüğünde bir teknoloji demosu haritasını oluşturarak bunun içerisini binlerce nesne ve NPC ile doldurmak ve birbirinden farklı bölgeler yaratmak. Daha sonrasında ise kullanılan algoritmalar ile bu harita tekrar ettirilerek yüz binlerce oyuncunun oynayabileceği devasa bir dünya oluşturulacak.

Prologue adındaki demo üzerinde çalışmalar devam ediyor. Rust ve DayZ gibi minimalist hayatta kalma konseptine sahip olacak oyunun ismi veya çıkış tarihi henüz belli değil. Brendan Greene'in uçuk iddialarına bakılırsa başarılı oyun yapımcısı bir metaverse yaratmanın peşinde!