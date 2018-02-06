PUBG Yayıncısı DrDisrespect Geri Döndü ve Twitch Rekoru Kırdı

Kısa bir süre önce eşini aldattığını ve özel hayatını ihmal ettiğini açıklayarak Twitch yayınlarına ara veren DrDisrespect çok geçmeden Twitch'e, PUBG'ye ve yayınlarına geri döndü.

DrDisrespect'in geri dönüşü bir hayli görkemli oldu ve Twicth'in mevcut canlı izleyici sayısı rekorunu kırdı. Hatırlanacağı üzere bu rekor daha önceden League of Legends yayıncısı Tyler1 tarafından kırılmıştı. Tyler1'ın yayınını aynı anda 382.000 kişi izlemişti. DrDisrespect'in yayını ise 387.000 izleyiciye erişerek Tyler1'ı geride bıraktı ve DrDisrespect'i Twitch'in yeni kralı yaptı.

Peki DrDisrespect'in bu kadar ilgi çekmesinin sebebi neydi? Kendisini PUBG'nin en iyi keskin nişancısı olarak tanımlayan DrDisrespect, uzun menzilli silahları ile yakaladığı yüksek isabet oranı sayesinde çoğu oyununda üst sıralara tırmanıyor ve oyunu liderlikle tamamlıyor. Çoğu zaman DrDisrespect bir düşmanını tespit ettiğinde düşmanını indirmesi saniyeler alıyor. Rakiplerine sadece tek şans tanıyan DrDisrespect, 2. atışı kendisi yaptığında düşmanını indirmiş oluyor.

Hatırlanacağı üzere Aralık ayında eşine ihanet ettiğini açıklayan DrDisrespect, bu açıklamayı yaptığı yayınında da 350.000 izleyiciye ulaşmıştı. Twitch ise bu yüksek yükü kaldırmakta güçlük çekmişti.

DrDisrespect'in oyunu bırakması ve kısa süre ardından geri dönmesi akıllara bu durumun bir PR girişiminden ibaret olduğu düşüncesini getiriyor. Sonuçta bu hareket DrDisrespect'in izlenme sayılarını olumlu etkilemiş durumda.