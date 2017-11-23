PUBG'ye 2 Yeni Silah Geliyor!

Eğer PUBG oynamayı düşünüyorsanız oyuna eklenecek yeni silahlar hoşunuza gidebilir. Oyunun geliştiricisi BlueHole, PlayerUnknown's Battlegrounds oyunu için planladıkları yenilikleri paylaştığı Twitter mesajı ile duyurdu.

Daha önceden BlueHole'un yeni PUBG haritaları üzerinde çalıştığı bilgisi paylaşılmıştı. Bunun yanısıra duvarların ve alçak engellerin üzerinden atlayabilme imkanı veren animasyonlar da test edilecekti. Oyunun test sunucularında karşımıza çıkan diğer yenilik ise 2 yeni silah modeli.

Silahlardan ilki DP-28 adına sahip makineli tüfek. Geniş şarjörüyle dikkat çeken bu silahın tek şarjöründe 47 mermi bulunuyor, bu da bu silahı yakın mesafeli çatışmalarda avantajlı bir konuma taşıyor. 7.62 mm mermi kullanan DP-28 hasar anlamında da tatmin edici bir sonuç sergileyebilir. BlueHole DP-28'in çok seri ateş edemediğini belirtiyor; fakat bu açığı uzun menzili ve yüksek hasarı ile kapatabildiğini iddia ediyor. Oyuncular DP-28'e 4X dürbünleri ve diğer nişan alma sistemlerini monte edebilmekteler. DP-28 Erangel adasında bulunabilecek.

Oyuna eklenecek diğer silah ise, Counter Strike gibi oyunlardan da tandığımız AUG A3. 30 mermi kapasiteli standart şarjöre sahip bu silah, daha büyük şarjörler bulunduğunda 40 mermilik şarjör kapasitesine ulaşabiliyor. DP-28 kadar yüksek hasar vermeyecek 5.56 mm'lik mermi kullanan AUG A3, bu açığı yüksek namlu ivmesi, seri ateş kabiliyeti ve düşük dikey tepmesi ile kapatacak. AUG A3, sadece yardım paketlerinden toplanabilecek.

Oyunda Kar98k'nın artık yardım paketlerinden çıkmayacağı, sadece oyun dünyasında bulunabileceği bilgisi de paylaşılıyor.