PUBG’ye Dijital Kilit Özelliği Geliyor!

Günümüzün en popüler çevrim içi oyunlarından birisi olan ve 30 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulununan PUBG’de, ebeveynlerin işine fazlasıyla yarayacak yeni bir özellik hayata geçiyor.

Oyuncu kitlesi her geçen gün genişleyen PUBG, özellikle genç yaştaki kullanıcıların ve çocukların yoğun ilgisini çekiyor. Hal böyle olunca ebeveynlerin de çocuklarını oyundan alıkoymaları ve çocuklarının oyun başında geçirdiği süreleri azaltmaları daha da zorlaşıyor.

Çocuklarının oyunun başında ne kadar zaman geçirdiğini görebilmek ve bu süreyi azaltmak isteyen ebeveynleri dikkate alan yapımcı şirket, PUBG Mobile için dijital kilit olarak adlandırılan yeni bir özelliği hizmete sokuyor. Yapımcı şirket, Hindistan'da 19 yaşındaki bir çocuğun PUBG oynayamadığı için intihar etmesiyle birlikte, uzun süredir üzerinde çalıştığı bu özelliği bir an önce hayata geçirmeye karar verdi.

'Dijital Kilit' özelliği sayesinde ebeveynler, çocuklarının PUBG Mobile oyununu telefonlarında ne kadar süre oynadığını görebilecek ve bu süreyi sınırlandırabilecekler.

Ebeveynler, 'dijital kilit' özelliği sayesinde oyuna bir şifre koyabilecek. Bu sayede, çocuklarının oyun oynama sürelerini kontrol edebilecek ve istedikleri zaman çocuklarının oyundan uzaklaşmasını sağlayabilecekler.