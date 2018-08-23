PUBG'ye Eğitim Haritası Geliyor

PlayerUnknown's Battlegrounds oyuncuların battle royale oyununun tüm yönlerini test edebilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri bir eğitim haritası alıyor. Bu haritada, bir oyunun baştan sona antrenmanını gerçekleştirebileceksiniz.

PUBG Corp. “Fix PUBG” kampanyası adı altında oyuna pek çok yenilik getirmeyi planlıyorken, bunlardan birisi de eğitim modu oldu. Oyuncuların tamamen çalışabilmeleri ve kendilerini oyuna daha hazır hissedebilmeleri için geliştirilen harita üzerinde paraşütle iniş, araç sürüşü, yakın hava muharebesi ve nişancılık uygulamaları yapılabilecek.

Ortalama 2km'lik alan üzerine kurulacağı ifade edilen eğitim haritasının Eylül ayında oyuna ekleneceğini dile getiren PUBG Corp. ekibinden Dave Curd aynı zamanda bu harita sayesinde ciddi oyuncuların da kendilerini test edebileceklerini aktardı. “Oyuncuların istediğinin ötesine geçmek istedik” şeklinde konuşan Curd, net tarih vermekten kaçındı.

"Fix PUBG" güncellemesini üç aşamada paylaşacağını duyuran geliştirici, bir sonraki güncellemeyi Eylül ayında yapıyor. Kampanyanın ilk güncellemesinde yeni silahlar ve hile olduğundan şüphelenilen oyuncular için bir raporlama sistemi getiren PUBG Corp.'un bu konudan bir hayli muzdarip olduğunu söyleyebiliriz.