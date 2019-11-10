Dünya'nın en popüler oyunlarından birisi olan PUBG'ye klan sistemi geliyor.

Çıktığı günden bu yana tüm oyun camiasında oldukça fazla popüler olan PUBG, güncellemeleri ile kendine yenilikler katmaya devam ediyor. Son güncellemeler ile haritalarda geliştirmeler, yeni silahlar ve birçok hata düzeltmesi alan PUBG, yeni bir güncelleme ile Klan Sistemi'ni bünyesine katacak gibi duruyor.

Bir Twitter kullanıcısının paylaştığı resimlerde PUBG'ye klan sistemi geleceği ortaya çıktı. PlayerIGN adlı Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan görsellerde PUBG'nin klan sistemi ortaya çıktı. Aynı zamanda bu sistemin şartları da yine verdiği bilgiler arasında. PUBG'ye gelecek olan klan sisteminde klan kurabilmeniz için 5000BP ödemeniz gerekecek. Yeterli tutarı ödedikten sonra klanınıza 2-15 karakterlik bir isim belirlemeniz isteniyor.

Kurduğunuz klana 30 karakterlik bir slogan ekleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda klan kapasitesi 20 kişi olarak belirlenmiş. Gelecek olan klan sistemi ile birlikte oyuna yeni bir soluk gelecek. Aynı zamanda oyunu oynamayan kullanıcıların da oyuna dönmesi olası. Bakalım klan sistemi PUBG tarafından ne zaman açıklanacak?