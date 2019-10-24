PUBG’ye Sezon 5 ve Survivor Pass: Badlands Güncellemesi Geldi!

PUBG’nin bir süredir merakla ve heyecanla beklenen en son güncellemesi Sezon 5 ve Survivor Pass: Badlands yayınlandı.

Miramar'da çeşitli iyileştirmeler sunan Sezon 5 güncellemesiyle, haritaya özel 2.7x etki alanı olan yeni yerleşik nişan dürbününe sahip Win94 tüfeği, haritadaki nesneler, arazi ve loot güncellemeleri gibi iyileştirmeler ve yenilikler geliyor.

Güncellemeyle gelen en dikkat çekici özelliklerden biri, oyuncuların cephane ve sağlık ekipmanı ihtiyaçlarını telsiz mesaj sistemi ile takım arkadaşlarından isteyebilmesi. Üstelik ihtiyaç duyulan malzemeleri 15 metreye kadar fırlatmak da mümkün. Ayrıca oyunda artık düşmanlarınıza yakın dövüş silahları da fırlatabileceksiniz.

Güncellemenin yanı sıra Survivor Pass: Badlands ile de oyuna yeni ödüller, görevler ve gelişmiş sistemler getiriliyor. Oyuncular, oyunu normal modda oynarken bir topluluk olarak savaş alanında beliren diskleri toplayarak Sezon 5 hikâyesinin tanıtım videosunun bölümlerini açabilecekler. Bu sayede Miramar’ın tarihine tanıklık etme şansı yakalayacaklar.

Bunun yanı sıra Survivor Pass: Badlands’da oyuncular, acımasız çöl ile eski sakinlerinden esinlenilen bir temayla kaplı kıyafetler ve silah kaplamalarıyla da ödüllendirilecek.

PC platformu için yayınlanan PUBG 5.1 güncellemesi 29 Ekim’de konsollara da gelecek.