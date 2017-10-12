  1. Tamindir
  2. haber
  3. Oyun
  4. PUBG'ye Ücretsiz Rakip: Fortnite Battle Royale

PUBG'ye Ücretsiz Rakip: Fortnite Battle Royale

Ömer Dursun
Ömer Dursun Oyun
YORUM YAZ

Uzun süredir Steam’de zirvede boy gösteren ve farklı rekorlara imza atan PUBG’ye ücretsiz bir rakip çıktı. Fortnite: Battle Royale isminde olan oyun, iki hafta gibi kısa bir süre içerisinde on milyon oyuncuya ulaşmasıyla dikkat çekmeyi başardı.

Unreal Tournament, Gears of War gibi oyun pazarında büyük ses getirmiş oyunların yapımcısı Epic Games tarafından Steam’e sunulan Fortnite: Battle Royale, son günlerin popüler oyunu PUBG’ye rakip olarak oyuncuları karşılıyor. PUBG’ye benzeyen yapısı ve algoritmasıyla dikkat çeken Fortnite, yapımcısının açıklamasına göre iki haftada tam 10 milyon oyuncu sayısına ulaşmayı başardı.

Yukarda paylaştığımız tweet ile 10 milyon oyuncu duyurusunu yapan Fortnite, günlük 3.7 milyon oyuncu sayısıyla hızla büyümeye devam ediyor. Ayrıca anlık olarak 527 bin oyuncuya sahip olan Fortnite, toplamda 292.7 milyon saat oynanmayı başarmış.

PUBG’ye göre en büyük artısı ücretsiz olarak sunulması olan Fortnite, zaman içerisinde yeni güncellemeler ile beraber daha güzel bir hal alacak. Oyun içerisine yerleştirilecek eşyaların alım satımının mümkün olacağını ifade eden yapımcıyı zaman içerisinde neler bekliyor, göreceğiz.

PUBG, Steam'de Yeni Bir Rekor Kırdı OYUN PUBG, Steam'de Yeni Bir Rekor Kırdı

ETİKETLER: aksyion oyunu PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Fortnite

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Open Broadcaster Software - OBS Open Broadcaster Software - OBS
Open Broadcaster Software - OBS Open Broadcaster Software internet üzerinden yayın yapmanıza imkan tanıyan bir yazılımdır ÜCRETSİZ
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS - PUBG PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS - PUBG
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS - PUBG PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS online olarak oynanan bir hayatta kalma oyunudur
Open Freely Open Freely
Open Freely Open Freely, 100'den fazla dosya formatını açabilen kullanışlı bir dosya yöneticisi. ÜCRETSİZ
20 Adet Flash Oyun Paketi 20 Adet Flash Oyun Paketi
20 Adet Flash Oyun Paketi Flash oyunlardan oluşan bu pakette Oyunkolu.com üzerinde en çok oynanan ve en çok beğenilen oyunlar arasından seçilmiş 20 adet eğlenceli flash oyun bulunmaktadır. İnternet olmayan yerlerde bile çevrimdışı olarak flash oyun oynama keyfini s ÜCRETSİZ
MEB E-OKUL MEB E-OKUL
MEB E-OKUL MEB E-OKUL, velilerin, çocuklarının okuldaki durumunu mobil cihazlarından anlık olarak takip etmeleri için geliştirilmiş bir uygulamadır. ÜCRETSİZ
A Word Kelime Oyunu A Word Kelime Oyunu
A Word Kelime Oyunu A Word Kelime Oyunu ile konularına göre gizlenmiş kelimeleri ortaya çıkarıyorsunuz. ÜCRETSİZ
Balon Patlatma Oyunu Balon Patlatma Oyunu
Balon Patlatma Oyunu Balon Patlama Oyunu ile saatler süren eğlence sizi bekliyor ÜCRETSİZ
Okul Zil Programı Okul Zil Programı
Okul Zil Programı Okullarda veya dershanelerin ihtiyaç duyduğu zil ve uyarı sistemini bilgisayar üzerinden kolayca yönetebilirsiniz. DENEME SÜRÜMÜ
MEB E-OKUL VBS MEB E-OKUL VBS
MEB E-OKUL VBS MEB E-OKUL VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi), çocuklarının okuldaki durumlarını yakından takip etmek isteyen veliler için MEB tarafından hazırlanan resmi Android E-okul uygulaması. ÜCRETSİZ

YORUMLAR