PUBG'ye Ücretsiz Rakip: Fortnite Battle Royale

Uzun süredir Steam’de zirvede boy gösteren ve farklı rekorlara imza atan PUBG’ye ücretsiz bir rakip çıktı. Fortnite: Battle Royale isminde olan oyun, iki hafta gibi kısa bir süre içerisinde on milyon oyuncuya ulaşmasıyla dikkat çekmeyi başardı.

Unreal Tournament, Gears of War gibi oyun pazarında büyük ses getirmiş oyunların yapımcısı Epic Games tarafından Steam’e sunulan Fortnite: Battle Royale, son günlerin popüler oyunu PUBG’ye rakip olarak oyuncuları karşılıyor. PUBG’ye benzeyen yapısı ve algoritmasıyla dikkat çeken Fortnite, yapımcısının açıklamasına göre iki haftada tam 10 milyon oyuncu sayısına ulaşmayı başardı.

In two weeks since we’ve launched, over 10 million of you have played Battle Royale. We can’t say thank you enough. https://t.co/v39jBGe9qd pic.twitter.com/pkC7fhdl4K