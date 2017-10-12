PUBG'ye Ücretsiz Rakip: Fortnite Battle Royale

Uzun süredir Steam’de zirvede boy gösteren ve farklı rekorlara imza atan PUBG’ye ücretsiz bir rakip çıktı. Fortnite: Battle Royale isminde olan oyun, iki hafta gibi kısa bir süre içerisinde on milyon oyuncuya ulaşmasıyla dikkat çekmeyi başardı.

Unreal Tournament, Gears of War gibi oyun pazarında büyük ses getirmiş oyunların yapımcısı Epic Games tarafından Steam’e sunulan Fortnite: Battle Royale, son günlerin popüler oyunu PUBG’ye rakip olarak oyuncuları karşılıyor. PUBG’ye benzeyen yapısı ve algoritmasıyla dikkat çeken Fortnite, yapımcısının açıklamasına göre iki haftada tam 10 milyon oyuncu sayısına ulaşmayı başardı.

In two weeks since we’ve launched, over 10 million of you have played Battle Royale. We can’t say thank you enough. https://t.co/v39jBGe9qd pic.twitter.com/pkC7fhdl4K — Fortnite (@FortniteGame) 11 Ekim 201

Yukarda paylaştığımız tweet ile 10 milyon oyuncu duyurusunu yapan Fortnite, günlük 3.7 milyon oyuncu sayısıyla hızla büyümeye devam ediyor. Ayrıca anlık olarak 527 bin oyuncuya sahip olan Fortnite, toplamda 292.7 milyon saat oynanmayı başarmış.

PUBG’ye göre en büyük artısı ücretsiz olarak sunulması olan Fortnite, zaman içerisinde yeni güncellemeler ile beraber daha güzel bir hal alacak. Oyun içerisine yerleştirilecek eşyaların alım satımının mümkün olacağını ifade eden yapımcıyı zaman içerisinde neler bekliyor, göreceğiz.