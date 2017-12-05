PUBG'ye Yeni Bir Araç Geliyor

2017'de yıldızı parlayan ve durdurulamaz bir yükseliş yakalayan PUBG için bir başka yenilik daha duyuruldu.

PUBG'nin geliştiricisi Bluehole, oyunlarını erken erişimden çıkarabilmek ve final sürümünü yayınlayabilmek için sıkı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Daha önceden oyunun final sürümünü 2017 bitmeden çıkarmayı planladıklarını açıklamışlardı, yani bu ay bitmeden PUBG'nin final sürümünü oynayabileceğiz. Oyunun Xbox versiyonu ise önümüzdeki hafta çıkıyor. PUBG, Xbox'a çıkış yaptıktan sonra Aralık ayının sonuna doğru PC üzerinde resmi olarak çıkış yapacak.

PUBG geliştiriciler, oyunun final sürümünü yayınlamadan önce üzerindeki son geliştirmeleri hazır hale getirmeye çalışıyorlar. Geçtiğimiz haftalarda oyuna 2 yeni silah ekleneceği duyurulmuştu. Ayrıca oyuna yeni bir çöl haritası da eklenecek. Farklı arazi şartlarına yer verecek bu çöl haritasında geniş düzlükler de bulunuyor. Geliştiriciler, bu düzlüklerde kullanacağımız yeni bir aracın duyurusunu yaptılar.

Pick-up türünde bir arazi aracı olan yeni PUBG aracı, sadece çöl haritasında kullanılabilecek. Bu araç daha önceden veri madencileri tarafından ortaya çıkarılmıştı, şimdi ise Bluehole resmi olarak aracı tanıttı ve söylentilere noktayı koydu. Yeni kamyonet ile kum tepelerinden uçup havada süzülürken rakiplerinize mermi yağdırabileceksiniz.

PUBG'nin final sürümünün çıkması için geriye 4 haftalık bir süre kaldı. Oyun, final sürümü çıkmadan bile milyonlarca oyuncu kazanmış ve Steam'in en çok aktif oyuncuya sahip oyunu haline gelmişti.