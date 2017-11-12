PUBG'ye Yeni Bir Harita Geliyor

Kısa zamanda Steam'de üst üste rekorlar kıran PUBG, kullanıcılarına yeni bir çöl haritası sunuyor. Yeni çöl haritasının görselleri oyunun Twitter hesabından paylaşıldı.

Normal şartlarda Eylül ayında tanıtılacağı söylenen çöl haritası bazı sorunları nedeniyle ertelenmişti. Yapımcı Bluehole tarafından gelen açıklamaya göre Eylül ayında tanıtılacak çöl haritası artık daha da geliştirilmiş durumda. 8x8 km boyutunda olan çöl haritasının oyundaki ismi henüz açıklanmadı. Ayrıca PUBG'nin ana haritasına ilave olarak gelecek çöl haritasının, grafik kalitesinin gerçekten başarılı olduğunu belirtmekte fayda var.

The team at our office in Madison have been working hard on our new desert map, and today I am excited to share some new WIP screenshots of this new terrain... pic.twitter.com/J2Dm21715p — PLAYERUNKNOWN (@PLAYERUNKNOWN) 9 Kasım 2017

Genel anlamda kum ve toprak üzerine yerleştirilen yeni harita içerisinde kentsel bölgeler de olacak. Hapishane, çok katlı binalar ve karışık caddelere sahip olacak çöl haritasında oyuna yepyeni savaş taktikleri de gelecek. Ayrıca caddelerin biraz dış kısmında engebeli arazi barındıran çöl haritasının çeşitli bölgelerinde kulübeler ve tek katlı evler bulunacak.

Henüz yeni haritayı ne zaman yayınlayacağını açıklamayan yapımcının, haritayı oyunu erken erişimden çıkarttıktan sonra sunacağı düşünülüyor. Ayrıca 12 Aralık tarihinde Xbox One için "Xbox One Game Preview" programına dahil olacak PUBG, yeni haritasını Xbox One konsoluyla beraber de sunabilir.