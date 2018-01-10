PUBG'ye Yeni Hileci Raporlama Yolu ve Sandık Sistemi Geliyor

Geçtiğimiz senenin son haftalarında erken erişimden çıkarak final sürümüyle oyuncuların beğenisine sunulan PUBG geliştirilmeye devam ediliyor. Oyun için yayınlanacak yeni güncelleme ile oyuna bir yeni bir hile önleme aracı ve yeni sandık sistemi eklenecek. Bunların yanında optimizasyon iyileştirmeleri ve çeşitli hata düzeltmeleri de yapılacak.

Şu an PUBG tes sunucualarında aktif olan bu güncelleme ile replay üzerinden hilecileri raporlayabileceğiz. Daha önceden bir hileciyi raporlayabilmemiz için bu hileci tarafından öldürülmemiz gerekiyordu; yeni güncelleme ile birlikte bu zorunluluktan kurtulabiliyoruz. PUBG'nin geliştiricisi PUBG Corp.'un hileciler karşısında kararlı bir tutum sergilediğini belirtmekte fayda var; geliştirici oyunun erken erişim sürecinde 1.5 milyon hileciyi banladığını açıklamıştı. PUBG'nin 2017'nin son ayında 3 milyon aktif oyuncu sayısına sahip olduğu düşünülürse, 1.5 milyon hileci oldukça büyük bir istatistik. Yeni araç hilecilerin tespit edilmesini kolaylaştıracaktır ve daha fazla hileci banlanacaktır.

Test edilmekte olan yeni güncelleme ile birlikte 2 yeni sandık türü oyuna ekleniyor. Bu sandıklar sadece kozmetik öğeler içerecekler ve oynanışa etki etmeyecekler. Sandıkların biri, oyun içinden elde eilebilen BP para birimi ile açılabilecek. Diğerini açmak için ise özel anahtarlar kullanmamız gerekecek. Güncellemenin test sucunuları üzerindeki deneme süresi boyunca oyunculara 100.000 BP ve 6 adet anahtar verilecek ve sandık sistemini test etmeleri sağlanacak. Bu sayede sandıkların içeriklerini görebileceksiniz. Test sunucularındaki paralar, sandıklar ve içerikleri ana oyuna aktarılmayacak.