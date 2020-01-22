PUBG, Yeni Haritayı İçeren 6.1 Güncellemesini Aldı

PUBG yeni sezonu ve birçok yeniliği içerisinde barındıran 6.1 güncellemesini bu gece aldı. Güncelleme içerisinde birçok yenilik ve hata düzeltmesini içeriyor. Güncellemenin boyutu ise 7.9GB!

Çıkış yaptığı günden bu yana dikkatlari üzerine toplayan PUBG, yeni bir güncelleme daha aldı. Bu güncelleme birden fazla büyük yenilik içeriyor. Bunların en başında uzun zamandır beklenen yeni harita ve Sezon 6 yer alıyor. Gelin güncellemenin deteylarına inelim.

Yeni Harita: KARAKIN!

Karakin, Kuzey Afrika kıyılarında 2x2 km boyutlarında bir adadır. Geniş ve açık bir araziye sahip bu harita küçük olduğu için çok tehlikeli olacak. Tabii hızlı bir savaşta bizleri bekliyor. 64 oyuncu kapasitesi ile gelen harita Sanhok'un temposunu ve Miramar'ın tarzını içerisinde taşıyor.

KARAKIN'e Özel: Siyah Alan ve Yapışkan Bomba!

Siyah Alan, oyuncuları bir binanın güvenliğinden çıkarmak için tasarlanmış. Bu alan rastgele işliyor: kasabalar ve yerleşimler hasar almayabilir, yerle bir olabilir veya bu iki nokta arasında her şey olabilir. Yani korunmak için koştuğunuz binanın her zaman maçın ilerleyen zamanlarında hala orada olmasını beklemeyin. Çünkü bu alan binaları yıkacak güçte.

Belirli duvarlar ve yerler patlayabilir olacak ve Yapışkan Bomba sayesinde yok edilebilecek. Yani bir binanın girişi sadece camdan veya kapıdan olmayacak. Belirli duvarlara bu bombayı atıp, duvarı yıkarakta girebileceğiz.

Survivor Pass: Shakedown!

Bu yeni sezon ile daha farklı görevler ve ödüller oyunda yer alacak. Kullanıcılar yine bu sezonu ücretsiz olarak alabilecek. Ancak daha çok özellik ve ödül için Survivor Pass'i satın almak şart. Fiyatı ise yine 9.99 Dolar!

Oynanış!

3 ateşleme moduna (Tekli, Çoklu, Otomatik) sahip TT ve HMS silahları için ikinci ateşleme modunu ayarlama seçeneği eklendi.

Otomatik modu birinci ve tekli modu ikinci tercih olarak ayarladıktan sonra otomatik modu olmayan bir silah alırsanız, otomatik olarak tekli olarak ayarlanacaktır.

Ses!

Silah Kullanım Sesleri Yenilemesi

Şarjör değiştirme ve silah değiştirme ses efektleri iyileştirildi.

Kıyafetlerin yakasının detaylı ifadelerine devam edildi ve şarjör değiştirme işlemi esnasında silahların eklentisi güçlendirildi.

Nişan Alma/Dürbün Açma Sırasında Silahın Mekanik Özelliklerine Göre Ses Yenilemesi

Nişan alma/Dürbün Açma esnasında, silahın eklentilerindeki ayrıntıların titreme sesinin derecesi, silah türüne bağlı olarak değişir.

Sesler ikiye ayrılır, Tabanca ve tabanca olmayan; tabanca, tabanca olmayanlara kıyasla daha az titreşime sahiptir veya ayrıntılı eklenti sesleri yoktur.

Atlama Sesi İyileştirmesi

Atlama esnasında el-vücut teması, yaka-omuz gıcırtısı gibi nesneler üzerindeki ayrıntılı ifadeler iyileştirildi

Atlarken ses malzemeye uygun olarak çıkar (Beton, Metal, Ahşap)

Vikendi

Ay ışığında rüzgar ses efektinin sesi düşürüldü.

Diğer Tüm Yenilikler!