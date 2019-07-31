Pucca'nın Hapis Cezasına Başsavcılıktan İtiraz Geldi

Pucca lakabı ile tanınan Pınar Karagöz ile ilgili 5 yıl 10 ay hapis cezası kararı çok büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. Sosyal medya üzerinden uyuşturucuya özendirdiği iddiası ile 5 yıl 10 ay hapis cezası alan Pınar Karagöz, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı sayesinde Ceza'dan kurtulma şansını elde etti.

İstanbul Anadolu Başsavcılığı, Pınar Karagöz'ün sosyal medya paylaşımlarını uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçundan unsurlarının oluşmaması sebebiyle beraat karar verilmesi gerektiğini belirtti. Bunun daha çok düşünce ve insan hakları hürriyeti olarak değerlendirilmesi gerektiği söylendi.

Başsavcılık ifade özgürlüğüne saygı istedi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gereğince, "Düşünce ve ifade hürriyeti yalnızca iyi karşılanan ya da yaz zararsız veya önemsiz olduğu düşünülen değil aynı zamanda kırıcı hoş karşılanmayan ya da kaygı uyandıran bilgiler ya da düşünceler için de geçerlidir" denildi.

Bunların suç ve ceza olarak değerlendirilmeyeceğini ifade eden savcılık, acil olarak hapis kararının bozulması gerektiğini söyledi. Sanığın avukatından da 5 yıl 10 aylık hapis cezasına itiraz geldi. Müvekkilinin beraat etmesi gerektiğini belirten Avukat, İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu.

Pucca'nın aldığı cezanın çok uzun bir süre daha tartışılacağı tahmin ediliyor. Peki sizce de bu sosyal medya fenomenin ceza alabilecek bir suçu var mı? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.