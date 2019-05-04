Puhutv ve Discovery’den Önemli Ortaklık

2016 yılında Doğuş Holding çatısı altında kurulan ve internet üzerinden hizmet veren bir medya sağlayıcısı olan puhutv, dünya’nın en büyük gerçeğe dayalı içerik üreticisi Discovery ile ortaklığa gidiyor.

Türkiye’nin en büyük ücretsiz dizi ve film izleme platformu olan puhutv, Discovery ile imzalanan stratejik içerik anlaşmasıyla iddialı geliyor.

Discovery’nin eğlence ve yaşam tarzı kanalları TLC ve DMAX’te büyük ilgiyle izlenen programlar artık eski ve yeni bölümleriyle birlikte puhutv’de yayınlanacak. Söz konusu popüler programlar, sağlık-sıra dışı dönüşüm, emlak, ev dönüşümü, suç, araştırma ve aile ilişkilerinin konu alındığı çeşitli içeriklerden oluşuyor.

Fi, Şahsiyet, Dip gibi orijinal içeriklerin yanı sıra, pek çok dizi ve filme de ev sahipliği yapan puhutv, dünyanın önde gelen tematik içerik üreticisi ve alanında lider olan Discovery’nin popüler içeriklerine de yer verecek. Tüm bu içerikler hem puhutv.com’dan hem de puhutv uygulamaları üzerinden eş zamanlı olarak izlenebilecek.

Puhutv’nin hali hazırdaki içerik kataloğu, bu ortaklıkla birlikte farklı kategorilerde 2 bin 500’den fazla yeni bölüme kavuşacak. Yeni içerikler eklendikçe, bunların duyuruları puhutv.com’dan ve puhutv’nin sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak.