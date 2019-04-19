Puma, Bağcıklarını Kendi Kendine Bağlayan Spor Ayakkabısını Tanıttı

Dünyanın en büyük spor giyim markalarından biri olan Puma, bağcıklarını kendi kendine bağlayan “Fi” adındaki spor ayakkabısını tanıttı.

Alman spor giyim devi, bağcıklarını motorize bir şekilde sıkan akıllı spor ayakkabılarını görücüye çıkarttı. Şirket, Puma Fi'yi piyasaya çıkmadan önce mümkün olan en iyi ürünü üretebilmek için ayakkabıyı deneyecek gönüllüler arıyor.

Puma’nın Fi adındaki spor ayakkabılarını denemek için 18 yaş ve üstü olmanız gerekiyor. ABD, İngiltere, Almanya, İspanya, Danimarka, İsveç, Norveç, Türkiye, Japonya, Hong Kong ve Hindistan’da yaşayan müşterilerin programa katılabileceklerini söyleyen şirket, başvuruların Puma’nın resmi web sitesinden yapılabileceğini belirtti.

Puma Fi, Bluetooth ile kullanıcıların telefonlarına bağlanıyor. Verilecek basit bir konum ile motorize şekilde daralıp genişleyebilen ayakkabı, hafif ve atletik yapısıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, bir Apple Watch ile veya ayakkabının üst kısmındaki küçük bir dokunmatik yüzey yardımıyla sıkılık seviyesini ayarlayabiliyorsunuz.

Kablosuz şarj özelliğine sahip olan Puma Fi, Nike’in Şubat 2019’da tanıttığı 350 dolarlık Adapt BB ayakkabılarının ayak izlerini takip ediyor. Adapt BB, ayakkabı sıkılığının iOS ve Android telefonlara indirilebilecek bir uygulama aracılığıyla uzaktan kontrol edilmesine olanak sağlıyor. Fakat yayınlanan son güncelleme nedeniyle, bazı Android kullanıcılarının akıllı ayakkabılarda bağlantı sorunları yaşaması Nike’ın başını bir hayli ağrıtmıştı.

Hemen aşağıdaki videoyu izleyerek Puma Fi'ye daha yakından göz atabilirsiniz: