Puma İlk Akıllı Saatini Tanıttı! İşte Özellikleri

Puma akıllı saat pazarına resmen giriş yaptı. Şirket IFA 2019 fuarında ilk akıllı saat modelini tanıttı. Gelin hep beraber Puma'nın ilk akıllı saatinin teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Puma SmartWatch ismi verilen akıllı saat 1,19 inçlik yuvarlak AMOLED ekrana sahip. gücünü Qualcomm'un Snapdragon Wear 3100 yonga setinden alan cihazda 512 MB RAM ve 4GB dahili depolama alanı bulunmakta.

Puma akıllı saati üretmek için 12 ay boyunca Fossil ile ortaklaşa çalıştığını açıkladı. Akıllı saat 24 saat pil ömrü sunmakta ve Wear OS işletim sistemi ile gelmekte. Cihaz NFC teknolojisini desteklemekte. Bu sayede akıllı saat üzerinden Google Pay ile ödeme yapılabilmekte.

Akıllı saatte kalp atış hızı izleme, spor takibi, Google Asistan entegrasyonu bulunmakta. Cihazın alüminyum 44mm'lik kasası, 3 ATM su geçirmezlik derecesine sahip. Saatin bataryası 50 dakikada %80'e kadar dolmakta. Bataryanın kaç mAh olduğu açıklanmadı.

Akıllı saatin siyah, beyaz ve sarı renk seçeneği bulunmakta. Cihaz Kasım ayında Puma.com üzerinden ve perakende satış mağazalarından 275 dolarlık fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

Akıllı saatin ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı şimdilik bilinmiyor. Puma SmartWatch hakkında detaylar geldikçe sizlere aktaracağız. Takipte kalın!