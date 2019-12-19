Puma Oyuncu Çoraplarını Satışa Sundu! Fiyatı Cep Yakıyor

Puma oyuncular için çorap üretti. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir e-spor turnuvasında duyurulan oyuncu çorapları satışa sunuldu. Oyuncular ikiye bölündü. Kimi oyuncular çorapların gereksiz olduğunu kimileri ise işe yaradığını savunuyor. Gelin hep beraber tasarımı ile dikkat çeken Puma Active Gaming Footwear'a yakından bakalım.

Puma Oyuncuların Ayaklarını Isıtacak

Puma yaptığı açıklamada çorapların kusursuz rahatlık, destek ve tutuş sağlamak için tasarlandığını söyledi. Oyunculara özel olarak tasarlanan çorapların oyun performanısını gerçekten artırıp artırmayacağı bilinmiyor. Çoraplar sayesinde VR oyunların çok daha rahat bir şekilde oynanabileceği konuşuluyor.

Puma tarafından özel olarak tasarlanan ve Active Gaming Footwear olarak adlandırılan çorapların fiyatları cep yakıyor. Puma Active Gaming Footwear'ın fiyatını duyan şaşkınlığını gizleyemiyor.

Puma Active Gaming Footwear Fiyatı

Puma Active Gaming Footwear'ın fiyatının 90 dolar olduğu açıklandı. 90 dolar şu anki kur ile 534 TL'ye tekabül etmekte. Çorapların Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı şu an için bilinmezliğini koruyor.

Hemen aşağıdan Puma Active Gaming Footwear'ın tanıtım videosunu izleyebilirsiniz.