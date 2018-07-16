Putin: Dünya Kupası Boyunca 25 Milyon Siber Saldırıyı Engelledik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pazar akşamı Fransa’nın şampiyonluğuyla sona eren Dünya Kupası’nın ‘siber bilançosunu’ açıkladı. Putin, turnuva boyunca Rusya’nın bilgi altyapısına yönelik yaklaşık 25 milyon siber saldırının engellendiğini söyledi.

Rusya’nın ev sahipliğiyle bu yıl 21’incisi düzenlenen Dünya Kupası, her zaman olduğu gibi tüm futbol tutkunlarını ekran başına kilitledi. 14 Haziran ile 15 Temmuz tarihleri arasında evlerimize misafir olan görkemli turnuvada mutlu sona, finalde Hırvatistan’ı 4-2’lik skorla geçen Fransa ulaştı.

Tam bir ay boyunca Dünya Kupası ile yattık, Dünya Kupası ile kalktık. Bu süre zarfında birbirinden harika maçlar izledik; ancak buzdağın bir de görünmeyen yüzü var.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile kupa seremonisinde.

Dünya Kupası boyunca bilgisayar korsanlarının hedefi haline gelen Rusya, sayısız siber saldırıya maruz kalmış. Bilançoyu açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Dünya Kupası ile bağlantılı, Rusya’nın bilgi altyapısına yönelik yaklaşık 25 milyon siber saldırı ve diğer suç eylemi etkisiz hale getirildi” dedi.

2018 FIFA Dünya Kupası Uluslararası Güvenlik İşbirliği yetkilileri ile yaptığı toplantıda konuşan Putin, 2 milyondan fazla kişinin ve yaklaşık 200 binanın turnuva öncesinde denetlendiğini belirtti. Doğu Avrupa'da düzenlenen ilk turnuvaya ev sahipliği yapan Rusya, organizasyonun güvenliğini 34 ülkeden özel kuvvetlere mensup yaklaşık 130 temsilcinin desteği ile sağladı.

194 yerde 400’den fazla denetimde radyasyon, kimyasal, biyolojik ve patlayıcı kontrollerinin yapıldığını dile getiren Putin, şampiyona boyunca ülkenin bilgi altyapısına siber saldırılar düzenlendiğini belirtti. Yaklaşık 25 milyon siber saldırı ve diğer suç eyleminin engellendiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı, Dünya Kupası tarihinin en başarılı organizasyonlarından birine imza attıkları için çok mutlu olduklarını vurguladı.