Putin, Rusya'nın Wikipedia'ya Erişimini Engelleyecek

Bildiğiniz gibi iki yıldan fazla bir süredir ülkemizden Wikipedia’ya erişim sağlanamıyor. Görülen o ki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Wikipedia’nın güvenilmez ve yanlış bilgilerle dolu olduğunu iddia ederek siteye Rusya’dan erişimi engelleyecek.

Reuters haber ajansının yaptığı habere göre Putin, yaklaşık 30 milyon dolar harcayarak Wikipedia’nın yerini alacak bir platform yaratacak. Wikipedia'nın yerini alması planlanan bu platform için çeşitli araştırmaların yürütülmesi ve doğru bilgilerin yer alması için içeriğin denetlenmesi düşünülüyor.

Henüz Wikipedia’nın yerine gelecek olan platformun nasıl olacağı ve Wikipedia'nın yerini nasıl alacağı bilinmese de Putin muhtemelen ülkemizdeki gibi Wİkipedia'ya olan erişimi yasaklayacaktır. Ancak Putin’in planları sadece Wikipedia ile sınırlı değil. Putin, Rusya’nın world wide web olarak bildiğimiz sisteme de erişimini engelleyip Rus vatandaşları için devlet tarafından gözlemlenen bir internet servisi sağlamayı düşünüyor.

Putin'in bu önlemleri almaktaki amacı; Rus halkını mutlu ve dış saldırılara maruz kalmadan yaşatmak olsa da aslında yasakların çok işe yaramadığını görüyoruz. Bu nedenle Putin'in hamlelerini ve Rus halkının buna nasıl bir tepki vereceğini bekleyip göreceğiz.