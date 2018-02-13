PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda Robotlar Kayak Yarışı Yaptı

Güney Kore'de 9 Şubat'ta başlayan PyeongChang Kış Olimpiyatları, robotların kayak yarışına ev sahipliği yaptı.

Dünyanın çeşitli üniversitelerinden gelen sekiz robotik ekibi, tasarladıkları humanoid robotlarla 10.000 dolar değerindeki ödül için yarıştı. "Edge of Robot: Ski Robot Challenge" adı verilen kayak mücadelesinde yarışan robotlar, hünerlerini tüm dünyaya gösterdi.

Diz ve dirsek eklemleri ile iki bacak üzerinde durabilen ve bağımsız bir güç sistemine sahip olan 50 cm ila 1 metre boyundaki insansı robotlar, yolu işaretleyen mavi ve kırmızı bayrak direklerini algılamak için kamera sensörleriyle donatıldılar.

Robot turnuvasının organizatörü Kim Dong-uk, en büyük amaçlarının kayak oyunları sonunda robotik teknolojisindeki gelişmeleri geniş bir izleyici kitlesine göstermek olduğunu söyledi. Kim, "Bence çok yakın bir zamanda, insanlar tarafından düzenlenen Olimpiyatlar dışında robotlar da kendi Kış Oyunları'nı yapacaklar. Bunun düşüncesi bile heyecanlandırıyor" dedi.

Kayak yarışında altın madalya, 75 santimetre boyu ile turnuvadaki robotların en küçüğü olan Taekwon V'ye verildi. Yetenekleriyle göz dolduran Taekwon V, bayrak direklerine dokunmayarak parkuru en hızlı bitiren robot olmayı başardı.