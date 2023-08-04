QR Kodları Okutmak Artık Çok Daha Kolay Olacak!

Android her yıl yükseltme aldığı gibi bir dizi özellikte de iyileştirmeler alıyor. Bu yeni iyileştirmelerden biri QR taramalarını ilgilendiriyor.

Telefonlar pek çok amaçla QR kodu taramak için kullanılıyor ancak birkaç adım ilerlemek anlamına gelse bile QR kodunu doğru şekilde hizalamak için insanlar çoğu zaman hareket etmek zorunda kalıyor.

Google'ın aklında buna bir çözüm var gibi görünüyor çünkü yakında Android telefonlar, barkodları ve QR kodlarını taramaya çalışırken otomatik olarak yakınlaştırma sağlayacak.

Kameralar Artık QR Kodlara Otomatik Yakınlaştırma Yapacak

Google has updated ML Kit's Barcode Scanning API and the Code Scanner API with auto-zoom, enabling the camera to automatically zoom in to scan barcodes that are far away. The scanner will intelligently detect barcodes and zoom in so the user doesn't have to manually adjust zoom. pic.twitter.com/yZGjJsrgI9 — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 3, 2023

Android uzmanı Mishaal Rahman, Google'ın Android'de barkod taramanın arkasındaki API'leri otomatik yakınlaştırma özellikleriyle güncellediğini ve kameranın uzaktaki barkodları ve QR kodlarını taramak için otomatik olarak yakınlaştırmasını sağladığını tespit etti.

Mishaal'ın belirttiği gibi, Android 13 ve üzeri sürümlerdeki QR kod tarayıcı bu API'lerden birini kullanıyor, dolayısıyla otomatik yakınlaştırma desteğinin yakında Google Play Hizmetlerini kullanan tüm Android 13 ve üzeri akıllı telefonlara gelmesi bekleniyor.

Ayrıca AssembleDebug adlı Twitter kullanıcısı, barkodları ve QR kodlarını kameradan taramak yerine kayıtlı görüntülerden taramanıza olanak tanıyan bir "Fotoğraflardan Tara" özelliğinden de bahsediyor. Bu özellik de test edilmekte ve yakında herkese açık şekilde kullanıma sunulması bekleniyor.

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