QR Kodları Okutmak Artık Çok Daha Kolay Olacak!

Android her yıl yükseltme aldığı gibi bir dizi özellikte de iyileştirmeler alıyor. Bu yeni iyileştirmelerden biri QR taramalarını ilgilendiriyor.

Telefonlar pek çok amaçla QR kodu taramak için kullanılıyor ancak birkaç adım ilerlemek anlamına gelse bile QR kodunu doğru şekilde hizalamak için insanlar çoğu zaman hareket etmek zorunda kalıyor.

Google'ın aklında buna bir çözüm var gibi görünüyor çünkü yakında Android telefonlar, barkodları ve QR kodlarını taramaya çalışırken otomatik olarak yakınlaştırma sağlayacak.

Google has updated ML Kit's Barcode Scanning API and the Code Scanner API with auto-zoom, enabling the camera to automatically zoom in to scan barcodes that are far away. The scanner will intelligently detect barcodes and zoom in so the user doesn't have to manually adjust zoom. pic.twitter.com/yZGjJsrgI9