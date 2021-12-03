Büyük Quake 1 Güncelleme Müjdesi: 25 Yıl Sonra Geldi

Quake 1 güncelleme müjdesi, video oyununun sevenlerinin gözlerinin içini güldürdü. Birinci şahıs nişancı ya da başka bir deyişle first person shooter klasiği olan Quake'n 25. yıl dönümü için büyük bir güncelleme yayımlandı.

Yayımlanan yeni güncelleme, video oyununun bulunduğu tüm platformlara (Xbox, PlayStation, PC, Switch) geldi. Güncelleme, 770 MB boyutu ile oldukça büyük yenilikler getirme potansiyeli taşıyor.

Quake 1 Güncelleme Yenilikleri Neler?

Horde Mode: Yepyeni bir PvE deneyimi sunuyor. Bu mod için özel olarak tasarlanan 4 harita bulunuyor ve mod bütün zorluk seviyelerinde oynanabiliyor. Bu modda düşmanları öldürerek puan kazanmak, bonus puan kazanmak için art arda birden fazla düşman öldürmek gerekiyor. Düşmanlar dalga dalga gelir ve her dalgada zorluk biraz daha atar. 3. dalgada büyük düşman gelir, bu düşman öldürüldüğünde ise daha fazla silah ve eşyanın kilidini açmak için gümüş anahtar kazanılır. 9. dalgadan sonra bir altın anahtar alınabilir ya da ayakta kalınmaya devam edildiği süre boyunca savaşmaya devam edilebilir.

Yepyeni bir PvE deneyimi sunuyor. Bu mod için özel olarak tasarlanan 4 harita bulunuyor ve mod bütün zorluk seviyelerinde oynanabiliyor. Bu modda düşmanları öldürerek puan kazanmak, bonus puan kazanmak için art arda birden fazla düşman öldürmek gerekiyor. Düşmanlar dalga dalga gelir ve her dalgada zorluk biraz daha atar. 3. dalgada büyük düşman gelir, bu düşman öldürüldüğünde ise daha fazla silah ve eşyanın kilidini açmak için gümüş anahtar kazanılır. 9. dalgadan sonra bir altın anahtar alınabilir ya da ayakta kalınmaya devam edildiği süre boyunca savaşmaya devam edilebilir. Honey eklentisi: Öncelikle bu ücretsiz bir eklentidir. Honey'de amaç ölümcül bir vebaya karşı büyük bir savaş vermektir. Bunu başarabilmek için karanlığın derinliklerine dalmak gerekir.

Öncelikle bu ücretsiz bir eklentidir. Honey'de amaç ölümcül bir vebaya karşı büyük bir savaş vermektir. Bunu başarabilmek için karanlığın derinliklerine dalmak gerekir. Artı işareti artık renk ve tür olarak özelleştirilebilir. Oyuncular, özelleştirme ayarlarına oynanış seçeneklerinden ulaşabilir.

Yazılı ve basıp konuşma şeklindeki sohbetler artık oyun öncesi lobilerde mevcut hale geldi.

PC platformlarında bethesda.net arkadaş listesini kullanarak arkadaş davet etme özelliği eklendi.

Video oyunu üzerinde yapılan değişiklikler ve iyileştirmeler başta eski oyuncular olmak üzere eski oyunlara ilgi duyan çoğu oyuncu için mutluluk verici oldu. Bundan 25 yıl önce çıkan bir video oyununa 25. yıl dönümü dolayısıyla böylesine büyük bir güncelleme getirildiğini görmek, nostalji sevenler tarafından ayrıca hoş bulundu.

Quake 1 güncelleme boyutu, video oyununun çıkışının üzerinden 25 sene geçmesi nedeni ile devasa olarak kabul edilmeye oldukça müsait görünüyor. Peki, sizin bu güncelleme ile ilgili düşünceleriniz neler? Bu güncellemeye ilişkin bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.