Quake Champions'u Ücretsiz Deneme Fırsatını Kaçırmayın

Bethesda, E3 2018 konferansında yaptığı açıklamayla birlikte Quake Champions için ücretsiz bir deneme sürümü yayınlanacağını ve deneme sürümünü hemen edinen oyuncuların bu sürümü istedikleri kadar ücretsiz oynayabileceklerini söyledi.

90’lı yıllarda çıkardığı oyunlarla FPS türüne yön vermeyi başaran id Software’in en tanınmış yapımlarından olan Quake, son olarak 2005 yılında Quake 4 ile raflardaki yerini aldıktan sonra derin bir sessizliğe bürünmüştü. Ardından 2016 yılında düzenlenen E3’te sürpriz bir şekilde tekrar gün yüzüne çıkan seri, Quake Champions ile FPS oyuncularını tekrar kendi evrenine çekmişti.

Eski hızlı oynanışla günümüz grafiklerini bir araya getiren yapısıyla çok sevilen Quake Champions için müjdeyi veren Bethesda, Quake Champions ücretsiz deneme sürümü haberini takipçileriyle paylaştı. Normalde 30 dolar fiyat etiketiyle satın oyunun, bir haftalığına Steam üzerinden ücretsiz olarak denenebileceği söylendi.

Bununla kalmayan Bethesda hafta sonundan itibaren, oyunu ücretsiz olarak deneyen oyuncuların hesaplarına deneme sürümü gönderileceği ve oyunun bir kısmının oynanabildiği bu sürümün, ücretsiz şekilde Steam hesaplarında tutulabileceğini söylendi.