Quake, ESRB tarafından derecelendirildi. Görünüşe göre klasik yapım, eski ve yeni nesil konsollar ile PC için satışa sunulacak. Detaylar haberimizde.

Quake serisi, uzun zamandır oyun dünyasının içinde olanlar için en az DOOM, Half-Life ve Wolfenstein kadar büyük bir önem arz eder. id Software tarafından geliştirilen ve GT Interactive tarafından da yayınlanan ilk oyunu 1996 yılında satışa sunulmuş olan serinin son oyunu ise 2017 yılında çıkan ve bu defa Bethesda Software tarafından yayınlanan Quake Champions olmuştu.

Quake III: Arena oyununda adının Ranger olduğunu öğrendiğimiz bir karakteri yönetiyor ve alternatif boyutlar arasında seyahat ederek kod adı Quake olan bir düşmanı durdurmaya çalışıyorduk. Genel olarak karanlık fantezinin, sözde orta çağın ve bilim kurgunun bir araya geldiği Lovecraft benzeri mekanlarda geçen oyunun büyük beğeni toplaması ise devam oyunlarının gelmesini sağlamıştı. Ne var ki devam oyununun bilim kurgu türüne çevirmesinin ardından konu olarak Strogg isimli sibernetik yaratık ile insanlık arasındaki savaşın işlendiği bir yöne sapılmıştı.

Ana senaryo bakımında seride gördüğümüz oyunlar Quake, Quake II, Quake 4 ve Enemy Territory: Quake Wars olmuş iken, rekabete dayalı çok oyunculu oynanışa dayalı Quake III: Arena, Quake III: Team Arena, Quake Live ve Quake Champions oyunlarını da unutmamak lazım.

Aradan geçen yılların ardından da klasik Quake bir geri dönüşe imza atmaya hazırlanıyor ve duyurusu da çok da uzak bir tarihte yapılmayacak. Geçtiğimiz günlerde, yarın itibarıyla başlayacak olan QuakeCon 2021 programı yayınlanmıştı. Bu programda, serinin ilk oyununun id Software ve MachineGames tarafından geliştirilmekte olan yeniden canlandırılmış versiyonuna da yer verildiği gözlerden kaçmamıştı. Dahası ise, gerçekleştirilecek olan özel yayın ile yeniden canlandırılmış olan versiyona Machine Games tarafından eklenen içeriklerin masaya yatırılacağı da söylenmişti.

ESRB Quake'i Derecelendirdi

Bugün ise, HD Remaster olacağı belirtilen orijinal Quake için çıkış platformları da ortaya çıkmış gibi görünüyor. Öyle ki ESRB (Eğlence Yazılımı Derecelendirme Kuruluşu), oyunu PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One ve Xbox Series için derecelendirmeye gitti.

Şu an için Bethesda Softworks veya id Software tarafından derecelendirmeyle ilgili herhangi bir geri dönüş yapılmış değil. Ancak zaten işin aslını öğrenmek için de fazla beklememiz gerekmeyecek. Gelişmeleri takipte olacağız.