Qualcomm 215 Yonga Seti Duyuruldu! İşte Özellikleri

Dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanı üreticilerinden Qualcomm, 5 günden fazla aralıksız müzik dinleme ve yüzde 75 daha hızlı şarj gibi özellikler sunan yeni mobil yonga seti Qualcomm 215’i tanıttı.

Piyasadaki pek çok akıllı telefona güç veren Qualcomm, geliştirdiği yeni mobil işlemcisini duyurdu. Qualcomm 215 adındaki platform, selefine göre yüzde 50 daha güçlü performans sunuyor.

64-bit uygulama desteği bulunan işlemci, çift IPS desteği, 5 günlük kesintisiz müzik dinleme ve yüzde 75 daha hızlı şarj gibi özellikler sunuyor.

Bir günden fazla dayanan pil ömrüyle tasarlanan Qualcomm 215, Adreno 390 grafik işlemci ve ekran teknolojisi ile 10 saatten fazla video oynatılmasına imkan sağlıyor.

Kamera performansı tarafında 13 megapiksele kadar görüntüyü yakalayabilen işlemci, aynı zamanda HD + çözünürlük sunma özelliğine de ev sahipliği yapıyor. Bir önceki nesle kıyasla yüzde 28 iyileştirilmiş oyun performansı sunan Qualcomm 215, çıtayı bir tık daha yükseğe koyuyor.

Kullanıcılara vadettiği deneyimle mobil ekosistemin gelişimi açısından önemli bir kilometre taşı olan Qualcomm 215, ultra HD sesli arama yapabilen ilk platform olma özelliğini de bünyesinde barındırıyor.

Qualcomm 215 yonga seti üzerine inşa edilen cihazların bu yıl bitmeden piyasaya sürülmesi bekleniyor.