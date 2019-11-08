Qualcomm, 5G’li iPhone’lar İçin 2020’yi İşaret Etti

Aslında Apple’ın, 5G’li iPhone’ları 2021 yılında piyasaya süreceği tahmin ediliyordu. Ancak Apple ve Qualcomm arasındaki uzlaşma sonrasında, 5G uyumlu iPhone’ların gelişinin daha erkene yani 2020’ye çekileceğine dair söylentiker ortaya atıldı.

Son olarak da Qualcomm tarafından bu söylentileri destekler nitelikte bir açıklama geldi. Şirketin kazanç toplantısında konuşan Qualcomm CFO’su Akash Palkhiwala, 2020’deki 5G çipleri için ‘iki dönüm noktası’ olacağını söyledi. Palkhiwala’ya göre bunlardan ilki İlkbahar dönemi olacak ve Samsung gibi firmalar Qualcomm’un 5G modemlerine sahip yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıtacak.

2020 Sonbahar'ında Görebiliriz

Palkhiwala, ikinci dönem hakkında ise, “İkinci dönüm noktası Sonbahar’da olacak ve bu dönemde diğer amiral gemisi cihazlar da 5G’ye geçiş yapacak.” ifadelerini kullandı. Söz konusu cihazların tam olarak hangileri olacağından bahsedilmese de, Apple’ın yeni iPhone’ları genellikle Sonbahar’da tanıttığı biliniyor. Dolayısıyla 5G uyumlu yeni iPhone’ları 2020 Sonbahar’ında görme ihtimalimiz yüksek gibi görünüyor.

iPhone’ların yanı sıra 2020 Sonbahar’ında Google’ın yeni Pixel cihazlarını ve Samsung’un yeni Galaxy Note modellerini de görebiliriz.