Qualcomm ve Apple Dahil Teknoloji Devleri 6G'ye Geçiş Yaptı

Qualcomm ve Apple 6G çalışmalarına hız verdi. 5G ağları yetersiz kalma konusunda teknoloji şirketlerine ders olmuş gibi görünüyor. Ancak 5G teknolojisinin bu yetersizliği, 6G'den ne isteyeceğimizi öğretiyor.

Çoğumuz hala 5G'ye erişebilmek için kafa yoruyoruz, ancak bazı büyük teknoloji oyuncuları 6G'nin geliştirilmesinde oldukça başarılı gibi görünüyor. Kablosuz teknolojide büyük bir güç olan Qualcomm bunlardan biri ve CNET editörü Roger Cheng kısa süre önce yöneticiler ve mühendislerle yeni nesil kablosuz hakkında konuştu. Apple, Google ve LG de 6G çalışma grubunun üyeleridir.

Qualcomm ve Apple 6G için büyük düşünüyor

Genel anlamda 6G; ağ kapsama alanı ve bant genişliği kullanılabilirliği ile kablosuz bağlantıyı gerçekten çevremizdeki her şeye dahil ediyor. Cheng, "5G ile (bağlanmasını) beklediğimiz tüm farklı sensörler, 6G ile çok daha fazla olacak ve hayatınızı kolaylaştırmak için her şey birbiriyle konuşacak" diyor.

Bu 6G'nin, büyük bant genişliğine ihtiyaç duyan bağlantılardan akıllı giysiler gibi, basınç veya sıcaklığı bildirmek için yalnızca küçük bir miktara ihtiyaç duyan cihazlara kadar hem yukarı hem de aşağı ölçeklenmesi gerekeceğini gösteriyor.

6G'nin 5G'den elini çekebileceği bir başka alan da kapsama alanı. 5G, geniş bir alana iyi bant genişliği veya küçük bir alana inanılmaz bant genişliği sunabilir, ancak bunların arasında teknik ve ekonomik bir açıklık bulunuyor. Cheng, "Daha kalın bir borunuz varsa, menzili nasıl daha da genişletirsiniz, işte o zaman işler gerçekten ilginçleşmeye başlar" şeklinde bir örnek veriyor.

Cheng yine de bunların hepsinin hala teorik olduğunu ifade etti. "Size 6G'nin gerçekte nasıl görüneceğini söyleyen biri, satın almamanız gereken bir şeyi size satıyor" diye eklemeyi de ihmal etmedi.

Avrupa Birliği 6G'yi araştırmayı başladı

Avrupa Birliği 6G araştırma projesi detaylarını paylaştı. Fransa merkezli CEA-Leti tarafından yürütülecek 6G projesi kapsamında kablosuz yayılma ortamları araştırılacak.

Elektronik ve bilgi teknolojileri araştırma enstitüsü olan CEA-Leti, RISE-6G adlı yeni nesil kablosuz bağlantı için 6G araştırma projesini duyurdu. Proje, kablosuz yayılma ortamının programlanabilir kontrolünü ve şekillendirilmesini sağlayacak akıllı yüzeylere (RIS) dayanıyor. RISE-6G, Avrupa Birliği için enerji açısından sürdürülebilir teknolojik gelişmeleri tasarlayacak, prototip oluşturacak ve test edecek.