Qualcomm, Apple’a Karşı Açtığı 'Patent İhlali' Davasını Kazandı

Akıllı telefonlar için ürettiği çiplerle tanıdığımız ABD merkezli teknoloji devi Qualcomm, ABD merkezli bir diğer teknoloji devi Apple’a karşı geçtiğimiz yıllarda bir patent davası açmıştı. Qualcomm, Kaliforniya’nın Güney Bölgesi’nde görülen bu adli davayı kazandığını duyurdu. Dava, Temmuz 2017'de Apple'ın bazı akıllı telefon teknolojisi patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle açılmıştı. Davaya bakan jüri, 'popüler akıllı telefon özellikleri' içeren üç patentin ihlali sebebiyle Apple’ın Qualcomm’a 31 milyon Dolar tazminat ödemesine karar verdi.

Davanın merkezinde yer alan en önemli üç patent sırasıyla şunlardan oluşuyordu; ABD Patent No. 8,838,949, 9,535,490, ve 8,633,936. Söz konusu patentler, bir telefonun açıldıktan hemen sonra çok hızlı bir şekilde Wi-Fi’ye bağlanmasını sağlayan, telefondaki uygulamaların internetten veri alış verişini hızlı bir şekilde yapmasını sağlayan, telefonda oyun oynarken performans ile görselliği iyileştiren ve aynı zamanda batarya ömrünü de arttıran teknolojileri kapsıyordu.

Mahkeme jürisi, Apple’ın iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X’te bu patentlerin ikisini ihlal ettiğini tespit etti. Ayrıca bu üç modelin, dava numarası No. 8,633,936. olan üçüncü patenti de ihlal ettiği tespit edildi. Qualcomm’un başkan yardımcısı ve genel danışmanı Don Rosenberg, jürinin kararını övdüğü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Qualcomm ve diğer firmalar tarafından icat edilen teknolojiler, Apple’ın bu pazara girmesini ve burada çok hızlı bir şekilde başarılı olmasını sağladı. Bu davada ihlal edildiği tespit edilen üç patent, Qualcomm’un on binlerce patentten oluşan değerli portföyünün sadece küçük bir kısmını temsil ediyor. Tüm dünyadaki mahkemeler, bizim fikri haklarımızı kullanan ve buna rağmen ödeme yapmayı reddeden Apple’ın stratejisini haksız bulduğu için memnunuz."

31 milyon Dolar'lık tazminat, üç patentten birini veya birkaçını ihlal ettiği tespit edilen her iPhone başına 1,41 Dolar'a tekabül ediyor. Aslında bu karar, 2018'de 1 trilyon Dolar değerine ulaşarak önemli bir dönüm noktasına ulaşan Apple için çok büyük bir ceza sayılmaz. Olaya Qualcomm tarafından bakıldığında ise, yasal mücadelelere yabancı olmayan şirketin önemli bir başarı daha kazandığı söylenebilir.