Qualcomm, Bilgisayar Pazarında Intel'e Meydan Okuyacak

Mobil yonga seti pazarında büyük markalara ürün pazarlayan Qualcomm, şimdi de Intel ile bilgisayar pazarında rekabete girecek. Halihazırda Microsoft ile Always Connected PC'ler üzerinde anlaşması olan Qualcomm, yeni bir rapora göre Snapdragon 1000 serisiyle Intel'e kafa tutacak.

ABD'li üretici Qualcomm, Microsoft ile olan anlaşmasından dolayı zaten bilgisayarlara çip üretiyordu ancak bu işlemcilerin yeterince güçlü olmadıkları savunuluyordu. Ancak Intel'e rakip olması için üretilecek yeni Qualcomm yonga setleri hakkında bilgiler sızdırılmaya başladı. Snapdragon 1000 serisi adıyla gelecek yeni çiplerin, Intel'in giriş seviyesindeki Y ve U serisi işlemcileriyle rekabet edeceği söyleniyor.

Ayrıca rapora göre, Snapdragon 1000 modelleri Qualcomm'un Always Connected PC'ler için sağladığı önceki işlemcilerden boyut olarak daha büyük olacak ancak güç verimliliğini aynı seviyede tutacak. Performans konusunda daha iyi işler çıkarmak isteyen Qualcomm, ARM'nin yeni Cortex-A76 mimarisini kullanacak.

Snapdragon 1000 serisi modellerin 16GB'a kadar LPDDR4X RAM destekleyeceği, Gigabit WLAN ve gelişmiş verimlilik için yeni bir güç yönetimi sunduğu ifade ediliyor. Tüm bu özelliklerin 12W güç kapasitesinde çalıştığını da belirtmek gerekiyor.

Raporda yazılan bilgilerin doğru olup olmadığını henüz bilmiyoruz fakat Qualcomm'un bunları yalanlamadığı dile getirildi. Kısa süre içerisinde ortaya daha fazla bilgi çıkacağı düşünüyoruz, takipte kalın.