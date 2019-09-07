Qualcomm’dan 5G Uyumlu Yeni Yonga Setleri Geliyor

5G teknolojisine geçişin ilk adımlarını bu yıl görmeye başlamış olsak da, 5G’nin büyük ölçekte yaygınlaşmasına 2020 yılında tanıklık edeceğiz. Hali hazırda eğer bir 5G ağına erişiminiz varsa, 5G uyumlu bir telefon satın alabilirsiniz. Ancak bunun için seçeneklerin az olduğunu ve söz konusu cihazların fiyatlarının da bir hayli yüksek olduğunu görüyoruz.

Qualcomm ise önümüzdeki yıl, entegre 5G modemlere sahip yeni Snapdragon 6 ve 7 serisi yonga setlerini tanıtarak bu sorunun üstesinden gelmeyi hedefliyor.

Snapdragon 8 serisi hali hazırda 5G uyumlu ilk telefonlarda kullanılıyor ve önümüzdeki yıl da amiral gemisi cihazlarda yer almaya devam edecek. Fakat ABD’li çip üreticisi, 5G teknolojisinin daha uygun fiyatlı cihazlarda da kullanılabilmesini istiyor.

Oppo, Realme, Redmi, Vivo, Motorola, HMD ve LG gibi önde gelen akıllı telefon üreticileri, Qualcomm’un yaklaşmakta olan 5G platformunu yeni Snapdragon 7 serisi ile birlikte orta seviyeli cihazlarına dahil etmeye şimdiden hazırlar.

Qualcomm’un yeni yonga setleri 7nm süreci temel alınarak üretilecek ve bu çiplerin 2019’un dördüncü çeyreğinin başlarında ticari açıdan hazır olması bekleniyor. Ayrıca Snapdragon 6 serisi, 2020’nin ikinci yarısında 5G deneyiminin dünya genelinde çok daha fazla tüketiciyle buluşmasını sağlayacak.

Qualcomm, genişletilmiş 5G portföyünün küresel sahnedeki tüm önemli bölgeler için destek sunacağını ve hem mmWave hem de sub-6Ghz spektrumundaki ağlar için çözümler sunacağını belirtti. Yeni yonga setleri hakkında önümüzdeki aylarda daha fazla detay öğreneceğimizi umuyoruz.