Qualcomm’dan Kritik Satın Alma Hamlesi

Qualcomm, TDK Corporation’ın ortak teşebbüsü olan RF360 Holdings Singapore Pte. Ltd.’de kalan hisselerini satın aldığını duyurdu.

Teknoloji devi Qualcomm ve ortaklı şirket birlikte çalışarak Qualcomm’un 4G/5G RFFE çözümleri sağladığı RF ön uç (RFFE) filtrelerini üretmişti. 5G stratejisi ve liderliği açısından da büyük önem taşıyan bu satın almayla birlikte Qualcomm Technologies, müşterilerine modemden antene kadar çok daha kapsamlı uçtan uca çözümler sunabilecek. Yani bu satın almayla, RFFE filtrelemesindeki 20 yıllık deneyim resmi olarak Qualcomm’un bünyesine katılmış oldu.

Qualcomm Technologies’in 5G için ikinci jenerasyon RFFE çözümleri sayesinde, orijinal ürün üretici müşterilerinin ince, yüksek performanslı, pil tasarruflu, çok modlu 5G cihazları vaktinde tasarlaması mümkün olacak.

Satın alma kararının önemine değinen Qualcomm Incorporated Başkanı Cristiano Amon, "Bu iş ortaklığının oluşmasındaki hedefimiz Qualcomm Technologies’in ön uç çözümlerini artırarak, mobil cihaz ekosistemine gerçek anlamda tam çözümler iletebilmekti ve tam da bunu yaptık." dedi. Amon ayrıca, “İş ortağımızın yetenekli çalışanlarına Qualcomm’a resmi olarak hoş geldiniz demekten çok mutluyum. 5G bağlantılı bir dünyaya giden yolda çığır açan teknolojiler icat ettiğimiz nice yenilikleri kutlamak için sabırsızlanıyorum. Ayrıca uzun zamandır partnerimiz olan TDK’ya da teşekkür etmek isterim.” diye konuştu.

2019 Ağustos ayında, TDK Electronics’in (daha önceki adıyla EPCOS) ortaklı şirketteki kalan hisse değerleri 1,15 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Qualcomm ise başlangıç yatırımı da dahil olmak üzere bu anlaşma için 3,1 milyar dolar ödeme yapacak.