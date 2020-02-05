Qualcomm'dan Snapdragon 865'li Telefonla Çekilen 8K Video

Qualcomm, geçtiğimiz Aralık ayında teknoloji zirvesinde yeni işlemcisi Snapdragon 865’i duyurmuştu. İşlemcinin teknik özellkleri tam olarak açıklanmasa da 8K video çekimini desteklediği söylenmişti. ABD’li çip üreticisi bu kanıtlamak için bir video paylaştı.

Qualcomm’un Youtube üzerinden paylaştığı 8K video, Sony IMX586 sensörüne sahip Snapdrahon 865’li bir prototip akıllı telefon ile çekilmiş. Çekimlerin Kasım 2019’da Arizona’nın çeşitli yerlerinde yapıldığı söyleniyor. Bu bölge, Grand Canyon ve Horseshoe Bend gibi yerlerdeki etkileyici görüntüler nedeniyle seçilmiş.

Qualcomm’un yayınladığı 8K video etkileyici olsa da videonun kesintisiz olarak izlenebilmesi için çok güçlü bir sisteme sahip olmak gerekiyor. Intel Core i5-2500K işlemcili bir PC’de 8K videoyu izlemek kelimenin tam anlamıyla işkence. Dört çekirdeğin tümü yüzde 100 kullanımla en üst düzeye çıkıyor, video yerini slayt gösterisine bırakıyor.

Qualcomm Snadragon 865 kullanan ilk akıllı telefon modelleerini bu yılın başlarında göreceğiz. Muhtemelen Şubat ayının sonlarına doğru Barcelona’da gerçekleşecek Mobil Dünya Kongresi’nden önce Snapdragon 865’li telefonları görme, deneyimlemee şansımız olacak. Hatta Xiaomi’nin Kurucu Ortağı ve Başkanı Lin Bin, Snapdragon 865’i kullanan ilk markanın Xiaomi olacağını iddia ediyor.