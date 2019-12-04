Qualcomm’dan Yeni Parmak İzi Sensörü Teknolojisi

Akıllı telefonlarda dahili, yani ekranın hemen altına yerleştirilen parmak izi sensörleri söz konusu olduğunda, çoğu üretici geleneksel olarak parmağınızdaki izleri okumak için ekrana ışık saçan optik sensörler kullanır. Ancak su ya da yağ gibi malzemelerden geçerken ışığın kolaylıkla bozulabiliyor olması, bu teknolojinin en büyük handikaplarından biri olarak karşımıza çıkıyor.

Qualcomm’dan Yeni Çözüm

Nisan 2019’da Qualcomm, akıllı telefonlar için 3D Sonic Sensor olarak adlandırılan yeni bir çeşit dahili parmak izi sensörü tanıttı. Ultrasonik parmak izi sensörü, parmak izinizi okuyabilmek için ses basıncı dalgalarını kullanıyor. Bu, ışığın başka malzemeler tarafından bozulamayacağı anlamına geliyor. Kağıt üzerinde bakıldığında, bu yeni teknoloji optik seçeneklerden daha güvenilir bir yöntem olarak görünüyor. Fakat pratikte maalesef tam bir hayal kırıklığı olduğunu söyleyebiliriz.

Galaxy Note 10 ve S10 serisi incelemelerimizde, ultrasonik sensör yeterince hızlı ve doğru şekilde çalışmadığını kanıtladı. Yıl boyunca diğer üreticilerin birçoğunun bu sensörü kullandığını göremedik ancak bu durum değişmek üzere olabilir.

Yepyeni Bir Teknoloji: 3D Sonic Max

Çünkü Qualcomm, 3D Sonic Max adında yepyeni bir ultrasonik sensör duyurdu. Qualcomm, yeni sensörün önceki nesilden 17 kat daha büyük olduğunu ve daha iyi güvenlik için tek seferde iki parmak izi okuyabildiğini söylüyor. Qualcomm ayrıca, yeni sensörün önceki nesilden daha hızlı olduğunu da belirtiyor ancak bunu görmek için gerçek hayatta test etmemiz gerekiyor.

Eğer tarih tekerrür ederse, Qualcomm’un 3D Sonic Max adlı yeni sensörünü kullanan ilk firma yine Samsung olabilir ve bu sensörü ilk olarak Galaxy S11 serisinde görebiliriz.