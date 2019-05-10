Qualcomm, Google I/O Etkinliği’nde Akıllı Kulaklık Platformunu Duyurdu

ABD’li teknoloji devi Qualcomm, donanım tedarikçilerinin ürünlerini daha hızlı ve daha iyi üretebilmesine yardımcı olmak amacıyla, akıllı kulaklıklar için yeni QCC5100 Serisi işlemcilerini Google I/O Etkinliği’nde günyüzüne çıkardı.

Akıllı kulaklık üretmek genel olarak zorlu bir süreçtir. Çünkü bu süreçte oldukça küçük bir bilgisayar küçük bir ses cihazı içerisine yerleştirilir. Ayrıca sesli komutlara cevap vermesi gereken akıllı kulaklığın, sesi her çeşit zorlu ortamda (gürültülü ortamlar gibi) duyabilmesi gerekir. Aslında hali hazırda bu görevleri yerine getiren bazı donanımlar var. Ancak Qualcomm ve Google’ın, QCC5100 gibi bir akıllı kulaklık platformu üzerinde birlikte çalışıyor olması, kulaklık endüstrisinin dikkatini mutlaka çekecektir.

Qualcomm geçmişte akıllı saatler, drone’lar, akıllı kameralar ve çok daha fazla teknolojik cihaz için sağladığı mükemmel platformlarla sektörde çok önemli işler başardı. Akıllı telefon mühendisliğindeki yeniden üretim ve ses kayıt uzmanlığını temel alan Qualcomm’un, özel bir akıllı kulaklık platformu oluşturmak için gereken her şeye sahip olduğu rahatlıkla söylenebilir. Hem giriş hem de çıkış seslerinin işlenmesinde kanıtlanmış bir uzmanlığa sahip olan Qualcomm, ses işlemekten ziyade geleneksel olarak analog ses çıkışında uzman olan kulaklık şirketlerinin üzerinden büyük bir yükü kaldırabilir.

Google da bu iş birliğinde, kusursuz bir Google Asistan desteği ve Fast Pair olarak adlandırılan minimalist bir eşleştirme yöntemi sağlayarak önemli bir rol oynuyor.

Qualcomm bir referans tasarımı kullanıma sunuyor. Böylece diğer şirketler bunu teknolojik bir yapı taşı olarak kullanarak tasarım ve kullanıcı deneyimine daha fazla odaklanabilir. Bunun karşılığında, son kullanıcılar kendilerine sunulan akıllı kulaklık seçeneklerinin arttığını görebilir ve belki de fiyatların da düştüğünü görebilir. Ancak tüm bunların gerçek olup olmayacağını bize zaman gösterecek.