Qualcomm Huawei'ye Çip Satmaya Başlayabilir

ABD yasakları sonrasında Huawei için kaçınılmaz olan gerçekleşti. Qualcomm, Huawei ile çip anlaşması sağlamak istiyorken aynı zamanda ABD hükümetini Çinli şirkete yonga satmasına izin vermeye ikna etmeye çalışıyor.

Trump yönetimi tarafından alınan karar doğrultusunda ABD menşeili teknoloji kullanan yabancı üreticiler Huawei'ye satış yapmadan önce lisans alması gerekiyor. Kısacası Huawei'nin yan kuruluşu HiSilicon ölüme terk edildi. TSMC şirketle olan ilişkisini çoktan sona erdirdi.

Qualcomm Huawei ile çip anlaşması istiyor

Huawei mevcut koşullarda yan kuruluşu HiSilicon'ın artık çip yapamayacağını söyledi ve bu nedenle yaklaşan Mate 40 serisi Kirin yonga setiyle güçlendirilecek son telefon olacak. Qualcomm, Huawei ile çip anlaşması yapmayı amaçlıyorken Huawei'nin de diğer satıcılardan satın almaktan başka seçeneği yok.

MediaTek ve Samsung da çip satmak istiyor

Qualcomm, Huawei ile çip anlaşması için görüşüyorken ayrıca 120 milyonun üzerinde çip için Tayvanlı MediaTek ile masaya oturduğu söyleniyor. Samsung da Huawei'ye işlemci tedarik edebilecek başka bir yabancı rakip olabilir.

Huawei'nin Çin'deki artan pazar payı, Qualcomm'dan çip alan Xiaomi ve Oppo gibi şirketleri de etkileyecek. ABD'li şirket pazarın yıllık 8 milyar dolar değerinde olduğunu söylüyorken bu nedenle Qualcomm 5G özellikli çiplerini Huawei'ye satmak istiyor.