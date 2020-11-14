Qualcomm'un Huawei'ye Çip Satmasına Yeniden İzin Veriliyor

Ortaya çıkan yeni iddialara göre Qualcomm, Huawei'ye çip satma izni almayı başarmış durumda. Geçtiğimiz yıldan beri devam eden Huawei'nin ABD şirketleriyle anlaşma yapamama yaptırımları nihayet bozuluyor.

Qualcomm Technologies şirketi, ABD'deki şirketlerin Huawei ile işbirliğini yasaklayan yaptırımlara rağmen işlemcilerini Çinli Huawei şirketine tedarik edebilecek. Çinli bir haber sitesine göre Qualcomm, çiplerini Huawei'ye tedarik etmek için özel bir lisans aldı. Bu nedenle şirketin bir sonraki cep telefonları gücünü Snapdragon işlemcilerden alabilir.

Qualcomm ise bu ayın başlarında, mali sonuç raporunda patentlerin kullanımını karşılamak için Huawei'den tek seferlik 1,8 milyar dolar ödeme aldığını doğruladı. Aynı şekilde Huawei'nin resmi olarak bir işlemci tedarik lisansı talebinde bulunduğunu ve halihazırda ABD yönetimi tarafından onaylandığını garanti etti.

Qualcomm Huawei'ye çip satma izni aldı ama bir şartla...

Qualcomm'un mobil işlemcilerini Huawei'ye satmasına izin verildi, ancak bu yalnızca 4G telefonlarla sınırlı olacak. Qualcomm açıklamasında, 5G lisansı için de başvuruda bulunduğunu ve 5G yonga setlerini tedarik etmek için onay beklediğini söylüyor. Bir Qualcomm sözcüsü Cuma günü verdiği demeçte, "Bazı 4G ürünlerini içeren bir dizi ürün için lisans aldık" dedi.

Qualcomm ve Huawei arasında devam eden bu lisans sürecinin haricinde Huawei'nin diğer Çinli ortakları da başvuruda bulunmuş durumda. Özellikle Huawei cihazlarında Google hizmetlerinin olmaması, şirketin Android tarafında kendi ekosistemini yaratmasına yol açtı.

2019 Mayıs'ta Huawei'nin ABD'nin Varlık Listesine dahil edilmesiyle, Amerikan şirketleriyle iş yapması yasaklanmıştı. Bu, Huawei ve Honor tarafından geliştirilen cihazların Google hizmetlerine sahip olmamasına ve ABD'li uygulamalarla uyumluluk sorunlarına yol açmıştı.

Bununla birlikte o dönemden beri Huawei ve Honor markasıyla çıkarılan modellerde, Çinli üreticinin kendi işlemci modeli olan Kirin'in kullanıldığını görmüştük. Hatta Huawei, 15 Eylül'de ABD şirketlerinin özel bir lisans olmadan Huawei ile işbirliği yapmasını engelleyen yeni yaptırımlar nedeniyle Kirin işlemci üretimini durdurmak zorunda kalmıştı.