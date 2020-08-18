Qualcomm İşlemcide Güvenlik Açığı! Milyonlarca Android Telefon Tehlikede

Araştırmacılar, Snapdragon serisi akıllı telefon işlemcilerinde güvenlik açığı keşfetti. Android cihazlarda yaygın olarak kullanılan Qualcomm’un Snapdragon serisinde milyonlarca kullanıcıyı riske atan 400’den fazla savunmasız kod örneğine rastlandı.

Qualcomm İşlemcide Kritik Güvenlik Açığı!

Bir siber güvenlik firması olan Check Point, Qualcomm Snapdragon işlemcide kullanılan DSP’nin (Dijital Sinyal İşlemcisi) “Achilles/Aşil” olarak adlandırdığı savunmasız koda sahip olduğunu ve telefonların casusluk aracı olarak kullanılabileceğini iddia etti.

Söz konusu güvenlik açığı ile bir uygulama olağan güvenlik önlemlerini atlayabilir ve ardından kullanıcının haberi olmadan telefonun fotoğraflarına, videolarına, GPS’ine ve konum verilerine erişilebilir. Saldırgan ayrıca telefonu saklanan tüm verillerle birlikte kilitleyerek işe yaramaz hale getirebilir. Cihazda bilinmeyen ve kaldırılamayan kötü amaçlı yazılımları saklamak için de kullanılabilir.

Qualcomm, Doğruladı!

Araştırma şirketi, keşfettikleri güvenlik açığını Qualcomm’un yanı sıra hükümet yetkililerine ve etkilenen satıcılara bildirdi. Milyonlarca Android cihazın risk altında olduğu belirtilmesine rağmen şirket detayları paylaşmadı. Qualcomm yaptığı açıklamada sorunu doğrulamak ve düzeltmek için üzerinde çalıştığını söyledi. Ayrıca şirketin Aşil güvenlik açığının kullanıldığına dair herhangi bir kanıt bulamadıklarını da sözlerine ekledi.