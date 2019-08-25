Qualcomm Mahkemeden Zaferle Ayrılmayı Başardı

ABD Federal Ticaret Komisyonu kısa bir süre önce dev yonga üreticisi Qualcomm ile ilgili bir dava başlatmıştı. Apple gibi büyük şirketleri kendisine zorlamak tarzında suçları bulunan Qualcomm önemli bir başarı elde etti. İşte haberimizin detayları.

Bugün ortaya çıkan bir habere göre ABD'nin Temyiz Mahkemesi Qualcomm hakkında verilen tekelcilik kararını durdurdu ve yonga üreticisinin şu andaki ticari faaliyetlerini sürdürmesine olanak tanıdı.

Qualcomm'un ticari faaliyetleri durdurulmuştu

Avrupa gibi ABD de, teknoloji konusunda önemli yasalar çıkarıyor. Son yapılan yasaya göre ABD içerisinde faaliyet gösteren herhangi bir kuruluşun tekelcilik faaliyetleri yürütmesi önemli bir ceza nedeni olarak görülüyor ve Qualcomm ile ilgili yapılan suçlamalar ise tam olarak bu yöndeydi.

Yapılan açıklamalarda genellikle Qualcomm yetkilileri bu kararlardan çok memnun olduklarını ifade ediyorlar. Telefon yapımcılarını gereksiz lisans ücretlerine zorladığı ve kablosuz pazarındaki rakiplere yasadışı şekilde zarar verdiği yönündeki suçlamaları tamamen asılsız buluyorlar.

Qualcomm bu davanın kendi lehine sonuçlanması ile birlikte önemli bir koz elde etmiş oldu. Peki sizce de şirket, ilerleyen yıllarda tekelleşme faaliyetlerine girişecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.