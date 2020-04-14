Qualcomm, MediaTek'in Hile İddilarına Cevap Verdi

Geçtiğimiz haftalarda MediaTek firmasıyla ilgili olarak kıyaslama hilesi yaptığı iddialarına cevap verilmişti. MediaTek tarafından yapılan açıklamada, firmanın OEM'lere, kıyaslama uygulamasında sport modunun kullanımı için izin verdiğini, uygulamaların tanımlanabilmesi için beyaz listeye ekleme özelliğinin kullanıldığını belirtmişti.

Bu uygulamanın ortak bir endüstri uygulaması olduğunu belirten Mediatek, rakiplerinin de aynı şekilde bir yol izlediğini ifade etti. Sektörde Mediatek firmasının en güçlü rakibi olarak yer alan Qualcomm, beyaz liste iddialarına cevap verdi.

Qualcomm yaptığı açıklamada, karşılaştırmalı değerlendirme uygulamalarının beyaz listeye eklenmediğini belirtti. Yetkililer, beyaz listenin, cihazın performans geliştirme moduna geçip geçmeyeceğini belirlemek için uygulama adını kullanma tekniği olduğunu ifade etti.

Qualcomm Beyaz Liste Kullanım İddialarına Cevap Verdi

Bir kıyaslama uygulamasının beyaz listeye eklenmesinin, endüstride hile olarak kabul edildiğini, kıyaslama uygulamasının beyaz listeye eklenmesinin, günlük kullanıcı deneyiminin yansıtılmasında doğru bilgiye ulaşılmasının engellendiğini ifade eden Qualcomm yetkilileri, beyaz listenin şirket tarafından kullanılmadığını belirtti.

MediaTek'in yaptığı açıklamada, rakiplerinin de aynı yolu izlediği beyanı Qualcomm şirketini ifade etmiyor olabilir. Ancak sektörde MediaTek'in en güçlü rakibi olarak Qualcomm firmasının yer almasından dolayı akıllara ilk gelen isim Qualcomm oluyor.