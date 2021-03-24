Qualcomm Nintendo Switch'e Rakip Oluyor! İşte Detaylar

Qualcomm Nintendo Switch'e rakip olacak. İddiaya göre Amerika Birleşik Devletleri merkezli yarı iletken ve telekomünikasyon ekipman şirketi, taşınabilir oyun konsolu üzerinde çalışıyor. Peki, Qualcomm'un oyun konsolunun özellikleri neler? Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Qualcomm Nintendo Switch Benzeri Oyun Konsolu Üzerinde Çalışıyor

Android Police tarafından aktarılan bilgilere göre ABD merkezli Qualcomm şirketi, Nintendo firmasına rakip olmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni bir el konsolu üzerinde çalıştığı iddia edildi. Android Police, oyun konsolunun resmi olmayan görüntülerini gördüklerini fakat paylaşamadıklarını belirtti. Paylaşılan bilgilere göre cihaz çıkarabilir joycon tarzı kontrolcülere sahip.

Konsolun akıllı telefonlardan biraz daha büyük olduğu ve ayrıca telefonlara kıyasla biraz daha kalın bir yapıya sahip olduğu ifade ediliyor. Kontrolcüler tıpkı Switch'te olduğu gibi cihazın sağ ve sol kısımlarında yer alacak. Taşınabilir oyun konsolu, 6,65 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Switch ise 6,2 inç ekran büyüklüğü sunuyor.

Quick Charge isimli hızlı şarj teknolojisine sahip olan el konsolu, iddiaya göre 6000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Switch'in 4310 mAh batarya kapasitesine sahip olduğunu belirtelim. Konsol gücünü bir Qualcomm işlemcisinden alacak. Hangi işlemcinin tercih edildiği henüz bilinmiyor fakat üst düzey bir işlemcinin kullanılacağı tahmin ediliyor.

El konsolu, tıpkı Nintendo Switch gibi harici bir televizyon ya da monitörde çalışacak. Böylece büyük ekranda oyun deneyimi elde edebileceksiniz. Harici ekranlara bağlanma noktasında mini HDMI mı yoksa USB Type-C'nin mi tercih edildiği bilinmiyor. Cihazda SD kart desteği yer alacak. Bu sayede dahili depolama alanı arttırılabilecek.

Android 12 işletim sistemine sahip olacak el konsolu Google Play ve Epic Games Store desteğine sahip olacak. Qualcomm, kendi içerik kütüphanesi de oluşturmayı planlıyor. Yarı iletken ve telekomünikasyon ekipman şirketinin Google Stadia veya NVIDIA GeForce Now gibi bulut tabanlı oyun hizmet sağlayıcıları ile herhangi bir iş birliğine gitmekle ilgilenip ilgilenmediği şimdilik bilinmiyor.

Şirketin ilk hedefi, cihazı 2022 yılının ilk çeyreğinde sürmek. 5G desteği ile geleceği bilinen cihaz, GPS ve Bluetooth gibi bağlantı seçeneklerine sahip olacak. Taşınabilir oyun konsolunun 300$ fiyat etiketi ile satışa sunulması bekleniyor.