Qualcomm eski Apple yöneticilerinin şirketini satın aldı. Eski Apple mühendisleri tarafından kurulan Nuvia şirketi sadece 2 yılda rekor fiyata satılmasıyla çok konuşuluyor.

Qualcomm Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Apple'ın eski tasarım mühendisleri tarafından kurulan bir çip girişimi olan Nuvia'yı 1,4 milyar dolara satın alacağını söyledi. Qualcomm ayrıca şirketin teknolojisini akıllı telefonlara, dizüstü bilgisayarlara ve otomotiv işlemcilerine yerleştirmeyi planladığını belirtti.

Anlaşma, Qualcomm'un çip performansında yeniden lider olma yönündeki hedeflerini gösteriyor. Bilmeyenler için Nuvia şirketi, iPhone ve iPad'e güç sağlayan A serisi yonga hattında çalışan üç eski Apple mühendisi ve yonga uzmanı tarafından 2019'da kuruldu.

Qualcomm, anlaşma dahilinde Nuvia'ya 1.4 milyar dolar ödeyecek ve ekibin yeteneklerini veri merkezlerinde, mobil ve diğer cihazlarda kullanacak.

Qualcomm'un sadece iki yıl önce kurulan bir şirkete bu miktarda bir ödeme yapması ise teknoloji dünyasında merak uyandırdı. Eleştirilere yanıt olarak Nuvia'nın sahip olduğu 5G teknoloji tasarımlarına vurgu yapıyor: “5G, mobilite ve bilgi işlemin yakınsamasını daha da hızlandırıyor. Nuvia'nın bu konuda çok fazla patenti olduğunu fark ettik."

Qualcomm eski Apple yöneticilerinin şirketini rekor fiyata aldı

Qualcomm yaptığı açıklamada bu satın almanın Snapdragon'daki teknoloji liderliğine dayandığını ve yeni nesil 5G bilgi işlem taleplerini karşılamasını hedeflediğini söyledi. Nuvia sayesinde Snapdragon yonga performansında ve güç verimliliğinde kademeli işlev iyileştirmeleri sağlanabilir.

Ayrıca pek çok şirket veri merkezinde AMD ve Intel ile rekabet etmek için kendi Arm tabanlı CPU'larını oluştururken - Amazon'un Graviton çipi gibi - Nuvia'nın daha esnek çalışma imkanı tanıyan özel çip çekirdeği geliştirdiği bildiriliyor. Bu yonga çekirdeği, yalnızca veri merkezi işlemcileri olmaları haricinde farklı CPU'larda da kullanılabilir.

Nuvia'nın kurucu ortaklarının üçü de -Gerard Williams, Manu Gulati ve John Bruno- Qualcomm'a katılacaklarını duyurdular. Bu sayede Nuvia'nın 5G çalışmaları, Qualcomm Technologies’in geniş ürün portföyüne hizmet edecek.

Apple'ın eski CPU mimarı Nuvia CEO'su Gerard Williams yaptığı açıklamada, "CPU performans liderliği, bilgi işlem inovasyonunun bir sonraki çağını tanımlamada ve sunmada kritik olacak. Nuvia ve Qualcomm'un birleşimi, sektörümüzün çıtasını belirleyen yeni bir yüksek performanslı bilgi işlem platformları sınıfı oluşturacak. Ayrıca sektörün en iyi mühendislik yeteneklerini, teknolojisini ve kaynaklarını bir araya getirecek" dedi.