Qualcomm Orta Segment Yeni Snapdragon İşlemcilerini Duyurdu

Mobil pazarın en büyük çip üreticilerinden olan Qualcomm, orta segmente hitap eden yeni işlemcilerini duyurdu. Snapdragon 429, Snapdragon 439 ve Snapdragon 632 adında olan üç yeni işlemcinin, günümüzde kullanılan 626, 430 ve 425 serilerinin devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Genel anlamda eski sürümlerine göre daha güçlü olan Snapdragon 429 ve 439, muazzam performansı ile dikkat çekmeyi başarıyor. Ayrıca Qualcomm bu üç yonga setini yılın ikinci yarısında üreticilerle paylaşmayı planlıyor. İşte yeni Snapdragon işlemcilerinin özellikleri:

Snapdragon 632 Özellikleri

Snapdragon 632'de her biri 1.8 GHz hızında 4 performans çekirdeği ve 4 verimlilik odaklı çekirdek olmak üzere, 8 Kryo CPU çekirdeğine yer veriliyor. Snapdragon 632'nin GPU modelinde ise Adreno 506 bulunuyor. Bu anlamda FHD+ ekrana ve aynı zamanda maksimum çift 13MP kameraya yer veren yeni çipin, gerçek zamanlı portre modu işleme ve geniş açılı lenslerle tek bir 24MP kameraya da destek sağladığını belirtmek gerekiyor.

Ayrıca yeni nesil işlemcinin, önceki 626'ya oranla batarya konusunda ise daha verimli çalışabildiği ifade ediliyor. 400 dolara kadarki modellerde bu yonga setini görmemiz mümkün.

Snapdragon 439 ve 429 Özellikleri

Snapdragon 439, performansı 1,95 GHz'de çalışan 4'lük bir çekirdekte ve aynı zamanda 1.45GHz'de bir başka 4 çekirdekli Cortex A53'e sahip okta-çekirdekli yeni bir model olarak kullanıcıları karşılıyor. Snapdragon 429 ise 4 çekirdeği de 1.95GHz'de çalışan dört çekirdekli bir yonga setine yer veriliyor. Snapdragon 439 FHD+ ekran, tek 21MP veya çift 8MP kamera desteklerken, Snapdragon 429 yalnızca HD+ ve 16MP ile çift 8MP'ye destek sağlıyor.

Düşük seviye modellerde görebileceğimiz bu iki yonga setinin 100 dolar ile 300 dolar arasındaki cihazlarda yer alabileceği dile getiriliyor.

Son olarak bu işlemcilerin en önemli özellikleri ise FinFET teknolojiyle üretilmiş olmaları. Bu teknoloji sayesinde yonga seti daha az güç tüketirken aynı zamanda daha verimli çalışabiliyor.