Qualcomm, PC'nin En İyi İşlemcilerine Sahip Olmak İstiyor

Qualcomm, Nuvia tarafından tasarlanan yeni PC işlemcilerinin Apple M2 işlemcisini tahttan indirmeye ve CPU performans tacını eline almasına yardımcı olmaya yeterli olacağını düşünüyor. Qualcomm CEO'su Cristiano Amon, CNET ile yaptığı röportajda, şirketin gelecek yılın sonlarında piyasaya sürülmesi planlanan Nuvia işlemcileri ile CPU, GPU ve AI performanslarında piyasanın hâkimi olma planını detaylandırdı.

Qualcomm, Apple M2'ye rakip ilk işlemcisini 2023'ün sonunda piyasaya sürmeyi umuyor. Şirketin üzerinde çalıştığı işlemci, Qualcomm'un geçen yıl satın aldığı bir girişim olan Nuvia tarafından tasarlanıyor. Qualcomm, şimdiye kadar Snapdragon işlemcileri ile PC pazarında herhangi bir rekabete girmedi. Şirketin en nihai hedefi mobil pazarın hâkimi olmaktı ve bunu başaran şirket artık Nuvia işlemcileriyle PC pazarında da aynı hâkimiyeti istiyor.

CNET ile güçlü ARM tabanlı PC işlemcileri yaratma girişimleri hakkında konuşan Cristiano "PC'de CPU üzerinde performans liderliğini hedefliyoruz." dedi. Cristiano, Nuvia işlemcilerinin yalnızca CPU, GPU ve AI performansına odaklandıkları için Snapdragon'a kıyasla oldukça farklı olduğunu da açıkladı.

Qualcomm Piyasanın Hâkimi Olmak İstiyor

ARM işlemcilerinin PC pazarında ana akım hâline gelmemesinin nedenlerinden biri de elbette uyumluluk. İnsanların düzenli olarak kullandığı birçok x86 programı, ARM tabanlı Windows makinelerinde ya kötü çalışıyor ya da hiç çalışmıyor ancak Apple'ın M1 MacBook'ları piyasaya sürmesi, geliştiricilerin ARM çipleri için uygulamalar üretmeleri için ihtiyaç duyulan teşviki sağladı ve Cristiano bunun için minnettar olduğunu söylüyor.

Son olarak ARM işlemciler için sürekli artan masaüstü uygulaması desteği ve uzaktan çalışmanın artması nedeniyle dizüstü bilgisayarlara yönelik değişen gereksinimler, Qualcomm CEO'sunu yaklaşmakta olan Nuvia işlemcileri için mevcut PC ortamını "yıldızların mükemmel bir hizalaması" olarak adlandırmaya zorladı.

Qualcomm'un iddialarını yerine getirip getiremeyeceğini ve Nuvia işlemcilerinin Apple'ın yeni nesil M2 işlemcilerine rakip olup olamayacağını bekleyip görmemiz gerekecek.