Qualcomm Snapdragon 732G, Orta Sınıf Telefonlarda En İyi Oyun Deneyimini Sunacak

Qualcomm, orta seviye akıllı telefonlarda oyun performansını artıran yeni mobil işlemcisini duyurdu. Snapdragon 730G’nin geliştirilmiş versiyonu Snapdragon 732G, orta sınıf telefonlara yönelik ve oyun için önemli olan alanlarda büyük yükseltmelerle birlikte geliyor. Qualcomm Snapdragon 732G işlemci özellikleri haberimizde.

Qualcomm Snapdragon 732G İşlemci Özellikleri

Qulcomm’ın yeni mobil platformu Snapdragon 732G, yüzde 15’e kadar grafik performans artışı sağlaması beklenen Adreno 618 grafik işlemci birimi ile geliyor. Mobil platform, 2.3GHz hızda çalışan Kryo 470 işlemciyi kullanıyor. Kıyaslama açısından 730G 2.2GHz saat hızında çalışıyor. 800Mbps’e kadar indirme hızı sağlayan Snapdragon X15 LTE modem ile geliyor. Computer Vision ISP (CV-ISP), 4 kat güç tasarrufu sağlıyor, böylece aralıksız olarak 4K HDR kalitede canlı portre modu ve obje segmentasyonu dahil çekimler yapılabiliyor, 192 megapiksele kadar şaşırtıcı derecede detaylı fotoğraflar çekilebiliyor.

Qualcomm Snapdragon 732G İşlemcili İlk Telefon

Snapdragon 732G işlemci ilginç olarak 5G ağlarını desteklemiyor. Bluetooth 5.1, WiFi 6, LTE çift SIM, NFC ve USB-C desteklenen bağlantılar arasında. POCO, yeni işlemciyi ilk benimseyen marka olacak. POCO Global Ürün Müdürü Sam Jiang, “En yeni Snapdragon 732G mobil platformlu ilk cihazı geliştirmemize olanak tanıyan Qualcomm Technologies ile işbirliğimiz konusunda ve yaklaşan POCO akıllı telefon için son derece heyecanlıyız. Cihaz, bir telefonun fiyatı ile yetenekleri arasındaki ilişkiyi tamamen yeniden tanımlayarak orta sınıf kategorisinde yeni bir kriter belirleyecek.” diyor.