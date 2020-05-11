Qualcomm Snapdragon 768G 5G İşlemci Özellikleri Resmileşti

Qualcomm Snapdragon 768G 5G işlemci özellikleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Şirket, yeni işlemcisini resmi olarak duyurdu. Qualcomm’un üst seviye 5G oyun işlemcisi Snapdragon 768G özellikleri haberimizde.

Qualcomm Snapdragon 768G 5G İşlemci Özellikleri

Qualcomm’un Snapdragon 765 işlemcisini kullanan ilk akıllı telefonlar dikkat çekmeye başladı ancak şirket bugün önceki modele kıyasla daha iyi perfomans sergileyen Snapdragon 768G işlemciyi tanıttı. Snapdragon 768G, Snapdragon 765G’ye kıyasla hem CPU (işlemci) hem de GPU (grafik işlemci birimi) tarafında geliştirmeler içeriyor.

Snapdragon 765G, Snapdragon 765 ve üst seviye Snapdragon 865 işlemci ile birlikte Aralık ayında tanıtılmıştı. İki 765 işlemci de Qualcomm’un dahili 5G modemli ilk işlemcileri idi. 765 işlemci ile 765G işlemci arasındaki temel fark, 765’e yüzde 20’ye kadar daha iyi peformansı getiren Adreno 620 grafik işlemci biriminin eklenmesiydi. Qualcomm, 768G işlemcide GPU performansının yüzde 15 iyileştirildiğini söylüyor. CPU saat hızı 2.4GHz’dan 2.8GHz’a yükseltilmiş.

768G işlemcinin 765 işlemciden başka bir farkı bulunmuyor. Hem mmWave hem de 6GHz altı 5G destekleyen Snapdragon X52 modem ve hem bağımsız hem de bağımsız olmayan 5G ağları ile uyumlu. 768G de 765G gibi daha iyi oyun deneyimi sunmak için geliştirilmiş. Yeni duyurulan Xiaomi Redmi K30 5G Racing Edition, 768G işlemcisini kullanan ilk akıllı telefonlardan olacak.